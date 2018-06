Cristo rebaja la euforia en el Unionistas

Cristo Medina, al margen de ser el pichichi del Unionistas, es otras muchas más cosas. Sin ir más lejos, un ´trotamundos´ del fútbol extremeño. Entre el Pueblonuevo -temporada del 2007/08- hasta el Extremadura UD -temporada 2015/16- suma ocho temporadas en el Grupo XIV de la Tercera División. Cinco clubes distintos, más. Se sabe de memorieta cómo es ese fútbol. Es, sin lugar a dudas, un experto conocer del fútbol de su Región. Por eso se llevó las manos a la cabeza cuando Marco Rocha abrío el lunes la bola que había extraído su presidente, Miguel Ángel Sandoval, en el sorteo. "Personalmente no los quería". Contrastaba con el entorno. "Todos se giraron y me miraron, y antes ya se lo había dicho: no quiero un extremeño. En primer lugar porque es mi casa", atajado el apartado sentimental esgrime motivos técnicos: "He escuchado que el grupo extremeño es más sencillo que otros y no lo es. Para nada lo es. De hecho, ahí están los números: siempre algún conjunto extremeño logra el ascenso a Segunda B; por algo será", avisa, "No son nada sencillos. Si el Don Benito ha sido campeón es porque ha hecho algo bien. O sacamos un buen resultado en la ida o vamos a pasarlo bastante mal allí". "Que la gente no se piensa que va a ser sencillo... es una alegría para la afición por el tema del desplazamiento que sea allí, pero no en el aspecto deportivo", pone sobre aviso.

El delantero extremeño ha jugado para el Cerro Reyes, el Sporting Villanueva, el Díter Zafra y el Mérida. Nunca para el Don Benito, al que siempre se ha medido como rival. Las claves de la eliminatoria las tiene bastante claras a tres días vista: "Nosotros contamos con experiencia en este tipo de partidos y eso nos tiene que dar la tranquilidad para saber que tenemos que hacerlo como en la liga. Habrá que dar la talla, y la daremos porque estamos súper ilusionados, si nos creemos que somos superiores por nombres vamos mal". Sobre esos cimientos pide no encajar en la ida y hacer, al menos, un gol. "Si nos vamos con 1-0 o un 2-0 habremos un dado buena parte del camino para llegar a Segunda B, que es el objetivo". Jugar la vuelta en Don Benito le agrada: "En los últimos años se ha revertido esa tendencia, ahora ya no es tan determinante".