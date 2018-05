El Salmantino UDS se clasifica para el playoff de ascenso a Segunda B

El Salmantino UDS logró el pase para jugar el playoff de ascenso a Segunda B tras imponerse 3-2 en el Helmántico y la Cebrereña y la derrota del Atlético Astorga 3-2 en Zamora. El conjunto de Pablo Cortés lo hará como cuarto clasificado, y comenzará el playoff jugando en casa frente al segundo que le toque del sorteo que se celebrará este lunes (16:30 horas) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El Salmantino UDS fue el último de los cuatro conjuntos que se jugaban el playoff en abrir el marcador, lo hizo con un zapatazo de Sergio Ramos a la media hora de juego. La Cebrereña estaba bien colocada y lanzó contras peligrosas durante la primera mitad, que entre Rodri y los palos se encargaron de desbaratar, hasta que en el 43, dos minutos antes del descanso, Terleira -pichichi de la Tercera con 23 tantos-. En la reanudación el Salmantino UDS salió en busca del tanto que le devolviera la ventaja en el marcador, y también a los puestos 'virtuales' del playoff. A los cinco minutos de ponerse el balón en juego Caramelo fue derribado dentro del área y Murci marcó desde los once metros el tanto que ponía al Salmantino UDS en posición de jugar la fase de ascenso a Segunda B, puesto, que por cierto, ya no abandonaría en lo que restaba de partido. Juan Carlos Ortiz en el 81 y con el pecho tras un centro al corazón del área de Tyson desde el costado derecho hizo el tanto de la tranquilidad en el Helmántico, que entonces se fue al Ruta de la Plata y San Amaro para conocer de primera mano como iban los rivales directos del conjunto de Pablo Cortés. La remontada del Zamora coincidió con el gol de Terleira el 88. No se jugó más y el encuentro acabó en delirio con el 3-2 y la derrota del Tordesillas en el Ruta de la Plata.



LA CLASIFICACIÓN TRAS LA JORNADA 38

Unionistas 80 pts

Arandina 77

Cristo Atlético 74

Salmantino UDS 74