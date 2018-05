Los jugadores del Salmantino UDS irrumpen en rueda de prensa y bañan a Pablo Cortés

Tras el partido en el que el Salmantino UDS ha conseguido su puesto en el playoff ante la Cerbereña, Pablo Cortés ha analizado el encuentro de la siguiente forma: "Previsto en el fútbol no hay nada nunca. Nosotros sabíamos que teníamos que sacar el partido adelante. No ha sido fácil porque la Cerbereña ha competido bastante bien. Pero bueno, el partido lo hemos sacado adelante que era lo importante, en algunas fases con buen juego otras no tanto. Lo importante eran los 3 puntos y luego esperar y afortunadamente se han dado los resultados para entrar en el playoff."

"Entre unas cosas y otras. Cansado. Fatigado. En todos los partidos cuando acabas sueltas toda esa energía acumulada, la tensión.Y bueno después de un partido tan importante, todos los entrenadores cuando acabamos los partidos estamos muy cansados", en ese momento el entrenador del Salmantino UDS fue interrumpido por los jugadores que le bañan.