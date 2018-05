Astu: "Lo que nos habíamos marcado lo hemos cumplido al cien por cien"

"Podemos estar contentos porque veníamos con dos ideas importantes. Que no hubiese lesiones era clave, pero adquirir un ritmo de competición importante, evidentemente en los últimos minutos sí que han perdido sobre todo ritmo y profundidad. Pero pienso que hemos cumplido un objetivo que nos habíamos marcado esta semana, hemos trabajado cosas que a lo largo de la temporada creíamos que no estábamos haciendo bien: evitar transiciones rivales, conseguir vigilancias más próximas a puntas, arriesgamos tal vez adelantando línea en ciertos aspectos y contra un gran equipo que en transiciones lo hace bastante bien con la calidad que tienen arriba. Creo que hemos estado bien." así ha analizado Astu la visita del Unionistas este domingo a Ávila.

Ha añadido que no han "tenido esa profundidad que requiere poder ganar el partido. Sí que es cierto que en los últimos minutos hemos sido un poco conformistas con la toma de decisiones. No hemos querido arriesgar en exceso para ese último pase, tal vez porque no queríamos contras". Pero a pesar de ello dice que "Podemos estar contentos porque toda la semana hemos trabajado mucho contenido a nivel defensivo, a penas hemos entrenado situaciones ofensivo y de generar superioridades y lo que nos habíamos marcado lo hemos cumplido al 100%".