Pablo Cortés: "Tenemos que ganar y a ver si se da lo demás a nuestro favor"

Pablo Cortés, entrenador del Salmantino UDS, es consciente de lo que se juega su equipo en 90 minutos. Toda una temporada. "Nos jugamos las aspiraciones por entrar en el play off, que es el objetivo del club, así que vamos a sacar nuestros tres puntos y a ver si los demás pinchan". Es consciente de que se habla mucho de los partidos del Tordesillas (en Zamora) y del Cristo Atlético (en Burgos), pero afirma que lo primero es no confiarse: "Nosotros tenemos que centrarnos exclusivamente en nuestro partido. Es verdad que alguien te intentará decir cómo van los otros, pero sabemos que si no sacamos los tres puntos de nada nos servirá lo demás".

A la pregunta de su confía en un favor del Zamora (ante el Tordesillas, rival directo) explica: "Primero confío en nosotros, tenemos que dar nuestra mejor versión, aunque ellos no se juegan nada, pero vendrá como todos, a competir bien, con buenos jugadores y hay que tener cuidado con eso. Y luego confiar en que el Zamora haga un buen partido para finalizar, porque creo que solo ha perdido dos partidos en casa. Además, el Cristo tiene alguna baja... a ver si se da todo a nuestro favor".

Por último, explicó que no podrá contar con Juanan y Martín Galván para este partido, ambos por lesión.