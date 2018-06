El Salmantino UDS, con seis bajas, está obligado a sacar los tres puntos frente al descendido San José

El Salmantino UDS encara este sábado una de las dos finalísimas que le quedan para intentar encontrar un puesto en la fase de ascenso a Segunda B: el equipo del Helmántico está obligado a ganar sus dos encuentros, empezando por el de este sábado en Garray frente al San José a partir de las 17:30 horas, y esperar a que sus dos grandes rivales, el Atlético Astorga y el Atlético Tordesillas fallen.

Pablo Cortés reconoce que no tienen más remedio que ganar y esperar: "Sabemos que tenemos que sacar los seis puntos y lo que nos corresponde es dar el máximo para conseguirlo. Después, a esperar a que algún rival de los que están por delante pinche. Nosotros jugamos el sábado y el resto el domingo y estaremos con los nervios".

Tras la derrota frente a la Arandina, el Salmantino UDS no ha tenido más remedio que volver al trabajo pensando en que ya no pueden fallar más: "Es verdad que el vestuario quedó afectado el otro día, pero no teníamos más remedio que levantarnos. La semana de entrenamientos ha sido buena y tenemos que seguir para adelante".

El San José ya está descendido, pero el técnico salmantino considera que no deben fiarse: "No tienen nada que perder. Van a intentar lograr una victoria en el último partido de la temporada en su campo, por lo que no debemos confiarnos".

Sin desmerecer al rival, el gran problema para el Salmantino UDS van a ser las ausencias, además la mayoría de jugadoras que son claves en el once: Juanan, Murci, Miguel Ángel Martín Galván y Caramelo, que finalmente no llegará a tiempo. La única buena noticia es la recuperación de Jehu Chiapas, imprescindible para el centro del campo. Héctor y Ventura, del filial, viajarán a Garray.