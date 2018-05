Martín Galván: "A este equipo le van los desafíos grandes como el de la Arandina"

Martín Galván es el hombre de moda en el fútbol salmantino en los últimos días y es que su golazo en el derbi en el 93 supuso una victoria muy importante para el Salmantino UDS. Lo tiene claro que ante las críticas extradeportivas que recibe solo quiere responder en el campo. Avisa Martín Galván de que ahora llegan partidos decisivos y que al equipo le encantan los ´desafíos grandes´. El mexicano llega muy motivado a la recta final de la temporada con todo en juego.

–Le pega en el minuto 93 en Las Pistas, el balón entra€ ¿Y qué sintió Martín Galván?

–Los goles en ese tipo de partidos siempre saben diferente por muchas cosas. Además, ayudé al equipo a conseguir tres puntos importantes. Eso fue lo que más valoré.

–Ha decidido los dos derbis, ¿se le dan especialmente bien este tipo de partidos?

–Son partidos en los que te motivas mucho y me siento bien. En el primer partido en el Helmántico estaba muy cómodo en el campo hasta que me lesioné y el domingo me tocó salir de suplente pero me salió el gol que es por lo que trabajo cada día para que salgan las cosas en el campo.

–Hablando de goles decisivos, ¿ha pensado en el del ascenso a Segunda B?

–Ojalá lo pudiera marcar. No estaría nada mal.

–¿Esta victoria ante el Unionistas le da moral al Salmantino UDS de cara a la recta final?

–Totalmente. Tenemos que ir paso a paso. Quedan tres partidos muy importantes y si Dios quiere el playoff de ascenso. El equipo va en ascenso. Llegamos muy bien a estos choques definitivos.

–¿Le gustaría quedarse el año que viene en el Salmantino UDS?

–Habrá que ver muchas cosas y escuchar si existe la posibilidad de que se produzca pero yo estaría encantado de continuar en el club ya que me identifico mucho con Salamanca y con el equipo. Estoy cómodo en Salamanca y disfrutando de la recta final de temporada aunque haya algunas cuestiones fuera del fútbol que no me gusten.

–Ha recibido muchas críticas por motivos extradeportivos€

–Afecta a mi imagen. Hay gente que habla para hacer daño. Es mi vida privada. Yo solo intento hablar en el campo. He cometido errores como todo el mundo pero desde que tengo 10 años tengo que escuchar siempre lo bueno que soy si gano o lo malo que soy si no lo hago. Vivo con ello desde siempre. Puedo entender que la gente hable pero es que hay muchos que van a hacer daño. Yo soy un profesional e intento estar tranquilo. La prensa, la afición y los rivales a veces intentan picarme pero yo voy a lo mío para hacerlo lo mejor posible.

–Tras el gol en Las Pistas se llevó las manos a las orejas para reivindicarse en claro gesto por los cánticos que había recibido durante el encuentro€

–Obviamente estás en un partido con mucha tensión y el sentimiento me pudo. No fue un gesto grosero y eso que yo tuve que escuchar muchas groserías durante el derbi. No tengo la necesidad de responder con nada grosero a la afición rival ya que conseguí el gol y ganar el partido y para mí eso fue lo más importante.

–El Salmantino UDS esta temporada ha perdido muchos puntos con rivales teóricamente inferiores y sin embargo se ha crecido ante los de la parte alta de la tabla€

–Exacto. Sin desmerecer a ningún equipo, esta temporada ante rivales que eran más débiles que nosotros nos hemos dejado puntos. Por exceso de confianza o por otros factores nos hemos llevado sorpresas pero ante equipos que estaban muy en forma o que acumulaban buenas rachas hemos conseguidos cortarles. Nos van los desafíos grandes y el partido ante la Arandina es uno de ellos e intentaremos darlo todo. Yo veo al equipo muy serio, muy concentrado y con muchas ganas para los últimos partidos que nos quedan.