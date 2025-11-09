«Es un orgullo que el jurado haya visto lo que yo pretendía transmitir en mi cuadro« Manuel Monterrubio, ganador del XXVIII Certamen de Pintura 'Jóvenes Pintores' de Fundación GACETA, se muestra gradecido por «la visibilidad que da»

Clara Delgado Salamanca Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Manuel Monterrubio, ganador del primer premio del XXVIII Certamen 'Jóvenes Pintores' de Fundación GACETA, reconoce el impulso y el orgullo que supone este reconocimiento después de que el pasado 5 de noviembre se abriera en La Salina la exposición con las piezas premiadas, entre las que se encuentra su obra, 'The ghost of love'. Este artista plástico que opera en Valencia, desde muy pequeño mostró gran interés en el dibujo y la pintura, algo que luego continuó con sus estudios en Bellas Artes. Su trabajo se centra en la pintura al óleo y recibe una gran influencia de la fotografía. Trata temas ligados a la bello y lo siniestro, explorando la dualidad de estos dos conceptos.

¿Qué significa para usted recibir un premio como este?

Para mí un premio como este, principalmente lo que significa es un orgullo por haberlo ganado, porque el jurado haya visto lo que yo pretendía contar en mi cuadro, y también sobre todo por la visibilidad que da. Yo no tengo mucho currículum, llevo ya años pintando y presentándome a certámenes, pero nunca he tenido esta oportunidad, y para mí esto es un impulso.

¿Qué le animó a presentarse a este certamen?

Pues era la primera vez que me presentaba. Sí que conocía el certamen, lo que pasa es que no había tenido tiempo para preparar una obra de las dimensiones necesarias para presentarlo. Pero este año sí que tenía algunos cuadros de esas medidas y presenté algunos, con los que no me seleccionaron. Estaba un poco desanimado, y no sabía si presentar esta obra al final o no, pero pensé: «El cuadro ya lo tengo. Escribo el texto y lo envío». Y lo envié. Me pilló bastante de sorpresa llevarme este premio. Nunca había tenido un reconocimiento así.

¿Qué importancia pueden tener este tipo de certámenes como el de la Fundación GACETA para las personas que están buscando un hueco en el mundo del arte?

Creo que son muy importantes, no solamente por el tema del premio económico, que también, porque al final sin dinero es muy difícil producir, un artista tiene que seguir produciendo, y sin dinero es muy complicado. Pero sobre todo también por la visibilidad. Es como colocar en el mapa a la gente que está empezando, incluso en muchas ocasiones es la primera vez que tu cuadro o que tu obra están frente a un público y eso también es muy importante. Por eso, esta iniciativa la valoro muy positivamente, sobre todo para los jóvenes artistas.

Su obra se llama 'The ghost of love', ¿por qué ese título y qué quiere representar?

Este título principalmente hace alusión a la propia retratada del cuadro, que es una actriz de los años 30, que se llamaba Clara Bow. Me interesó mucho cómo la fama en ella actuó como un arma de doble filo: le dio reconocimiento, hizo que saliese de una familia marginal, pero por otra parte también le generó muchos problemas y se le persiguió, se le señaló por ser muy moderna para su época y tener un pensamiento muy diferente. Esto hizo que al final acabase con problemas mentales en un psiquiátrico. Me pareció muy interesante cómo una persona que simbolizaba el deseo y el amor en su época, al final acabó siendo una persona olvidada prácticamente. Lo de 'The ghost of love', el fantasma del amor, es porque a mí me interesa mucho generar esas imágenes un poco fantasmagóricas y el hecho de coger a personas de imágenes de hace muchos años, de imágenes anacrónicas, sugiere también una especie de presencia en forma de ausencia, como fantasma del pasado.

¿Por qué se fijó en esta historia?

—Desde muy temprano me interesó mucho el mundo de Hollywood, el mundo de las actrices de la época dorada. A partir de ahí, desde pequeño, empecé también a pintar actrices de esa época y llegué a esta historia porque dentro del mundo del cine parece que pertenece a las más conocidas y casi todas las imágenes tienen tristemente una historia trágica detrás. Fue algo que surgió simplemente.

Es valenciano, ¿se puede ver alguna influencia de Sorolla en su obra?

Cuando pinté el cuadro no pensé en Sorolla activamente, pensaba más en trabajos de otros artistas. Al final, aunque uno no piense, siempre queda esa idea, siempre hay algo ahí. Yo cuando empecé a pintar, fue con nueve años más o menos, y empecé a copiar cuadros de Sorolla, porque en Valencia se lleva muchísimo para empezar a pintar. Siempre he admirado muchísimo Joaquín Sorolla y creo que al final eso siempre queda ahí aunque uno lo quiera.

¿Cómo empezó esta pasión por el arte para dedicarse ahora a ello?

Yo realmente no recuerdo el momento en el que empecé a pintar, quiero decir, crecí con ello. Me dicen que cuando era muy pequeño, antes de andar prácticamente, yo ya estaba haciendo garabatos con un lápiz. No recuerdo el punto de decir voy a empezar a pintar, he crecido con ello. Sí que empecé a ir a academias, a clases y todo eso a partir de los nueve, pero simplemente fue algo que estaba ahí ya, yo no lo tuve que buscar.

Observando su currículum, durante sus estudios en Bellas Artes, cursó Erasmus en Venecia. ¿El haber estado en esta ciudad le influenció a la hora de pintar?

Pues para mí Venecia fueron solamente seis meses, pero sí que supuso un antes y un después. Además, ahí cambió bastante mi forma de pintar, empecé a trabajar con el tema de lo enigmático, algo que hasta entonces no había trabajado. Supongo porque Venecia es una ciudad muy enigmática, y al final estar ahí, y que tu día a día sea estar en San Marcos, y eso hace que al final romantices mucho tu vida, es una ciudad muy misteriosa y creo que hay algo de eso en lo que empecé a pintar ahí.

Estuvo en la inauguración de la exposición, ¿qué le parecieron el resto de las obras que se pueden ver?

Me parecieron todas muy buenas, y bastante variadas, que es lo que al final habla muy bien del jurado. Para mí todas las obras que había funcionaban. Los accésits, por ejemplo, me encantaron los dos, son buenísimos. Había artistas que ya conocía de redes sociales y me parece que tiene un trabajo impecable y muy marcado.

¿Cómo definiría su estilo en el arte?

No sabría decirte exactamente, pero sí que utilizo mucho la palabra enigmático. Creo que sería algo de corte clásico, pero llevado a lo enigmático y a lo ambiguo.