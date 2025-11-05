Fundación GACETA acerca a La Salina el arte joven más actual, fresco y sugerente La exposición reúne las obras seleccionadas en el XXVIII Certamen «Jóvenes Pintores»

Casi tres décadas después, el Certamen de Pintura «Jóvenes Pintores» de la Fundación GACETA, lejos de pecar de conformismo y autocomplacencia, sigue sorprendiendo por la calidad y variedad que atesoran las obras presentadas, todo un fiel reflejo del eclecticismo dominante en el sector, que, con el paso de los años, ha tomado este certamen como un referente y un apoyo a los artistas noveles.

El resultado de esta última edición puede contemplarse a partir de este martes y hasta el 30 de noviembre en la sala de exposiciones de La Salina, convertida en un escaparate del arte joven más actual, fresco y sugerente.

Un total de veintiuna piezas, seleccionadas por el jurado —integrado por Fernando Fernández de Trocóniz, Fernando Población, Adora Calvo y María Jesús Díez—, entre las más de doscientas presentadas a esta edición, conforman esta muestra, todo un canto a la libre creación y una fuente inagotable de creatividad, entusiasmo, compromiso y desparpajo, pero también de misterio y y belleza, atracción y duda, como rezuma la obra «The ghost of love», del valenciano Manuel Monterrubio, ganador del primer premio, dotado con 6.000 euros y la organización de una exposición individual.

El segundo premio, con una dotación de 3.000 euros, ha recaído en el también valenciano Miquel Ponce, con la obra titulada «Corte A», una pieza enmarcada dentro de la abstracción conceptual y de la denuncia social, mientras que el tercer premio, con una asignación económica de 2.000 euros, ha ido a manos de la bilbaína Ane Mai Höök, con la obra «BRGI22», un trabajo neoimpresionista un tanto inquietante y con cierto halo de misterio.

El plantel de premiados se completa con los dos accésit, dotados con 1.000 euros cada uno, que se han llevado la madrileña Cecilia Sebastián de Erice, por la pieza titulada «The Other One», un claro exponente del simbolismo; y el ucraniano, aunque formado en Salamanca, Bogdan Chaikovskyi, que vuelve a repetir premio por segundo año consecutivo gracias a la obra «Ecce Homo para un culto sin dioses», un mosaico de 16 piezas en el que combina la pintura al óleo con la serigrafía sobre lienzo.

Y junto a ellas, las otras dieciséis piezas seleccionadas por el jurado.

21 obras expuestas

La exposición con las obras ganadoras y seleccionadas en el XXVIII Certamen de Pintura «Jóvenes Pintores» de la Fundación GACETA reúne un total de 21 piezas. Además de los premiados, Manuel Monterrubio, Miquel Ponce, Ane Mai Höök, Cecilia Sebastián y Bogdan Chaikovskyi, la muestra exhibe también la obra de los artistas Juan González, Ilaria Cutolo, Hugo García, Andrea Conde, Marcos Barrientos, Lidia Martín, Martzel do Nascimento, Gustavo Fuentetaja, María José Jiménez, María Trinidad Porcel, Lucía García, Ruth Jiménez, Saúl Garnelo, Héctor Palacios, Adrián Rodríguez y Gabriela Gruebe.

Horario de visitas y destinatario

La muestra abre este martes sus puertas y permanecerá hasta el 30 de noviembre en horario de visitas de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas; los festivos de 11:30 a 13:30 horas; y los lunes permanecerá cerrada. El certamen está dirigido a artistas que no superen los 34 años.