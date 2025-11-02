Fallados los premios del XXVIII Certamen Jóvenes Pintores de la Fundación Gaceta La exposición con las obras premiadas y seleccionadas tendrá lugar del 5 al 30 de noviembre en la sala de exposiciones de La Salina de la Diputación de Salamanca

José Ángel Montero Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 05:30

El artista valenciano Manuel Monterrubio Talavera se ha alzado con el primer premio del XXVIII Certamen de Pintura 'Jóvenes Pintores' de la Fundación GACETA con la obra titulada 'The ghost of love'. El galardón lleva aparejado un premio en metálico de 6.000 euros y la organización de una exposición individual.

El jurado, integrado por Fernando Fernández de Trocóniz y Fernando Población, en representación de la Fundación GACETA, la galerista Adora Calvo y la responsable de exposiciones del DA2, María Jesús Díez, alabó la pieza premiada por su «carácter enigmático y misterioso», con un elegante juego de luz y movimiento y una atmósfera que recuerda al genial pintor valenciano Joaquín Sorolla. Y es que el joven Manuel Monterrubio aborda en sus obras la dualidad entre belleza y misterio con el fin de provocar en el espectador un sentimiento encontrado entre la atracción y la duda.

El segundo premio, dotado con 3.000 euros, ha recaído en el también valenciano Miquel Ponce Díaz, que acudía a este certamen con la obra titulada 'Corte A', una pieza que encaja muy bien en la línea de abstracción conceptual abierta por este artista que hace uso de los residuos para elaborar unas pinturas que tiende al objeto.

La bilbaína Ane Mai Höök logra el tercer premio, que conlleva una dotación económica de 2.000 euros, con la obra 'BRGI22', una pieza neoimpresionista «muy equilibrada», en palabras del jurado, pero inquietante y con cierto halo de misterio gracias al juego de luces y sombras que imprime Höök a esta pieza.

Los dos accésit, cada uno con una dotación económica de 1.000 euros, se los han repartido la madrileña Cecilia Sebastián de Erice, con la obra 'The Other One', un claro exponente del simbolismo (al estilo Klimt), donde el juego de manchas y colores sumerge al espectador en un mundo enigmático; y el ucraniano, aunque formado en Salamanca, Bogdan Chaikovskyi, quien después de ganar el pasado año otro accésit repite con una nueva y sugerente obra, 'Ecce Homo para un culto sin dioses', un mosaico de 16 piezas en el que combina la pintura al óleo con la serigrafía sobre lienzo en su afán por reflexionar sobre el sentido de la imagen.

Las cinco obras premiadas junto a las otras dieciséis seleccionadas serán expuestas en la sala de La Salina desde el 5 al 30 de noviembre, todo un canto a la frescura y vitalidad del arte joven actual, resistente a las modas y cargado de ilusión, desparpajo, talento y atrevimiento. Una muestra que se presenta a los ojos del espectador como un claro referente al eclecticismo que domina el arte del momento, con una gran variedad de técnicas, formatos y estilos.