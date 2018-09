En directo | Cartel estrella de la Feria Taurina: Ponce, El Juli y Roca Rey con toros de Garcigrande

Primer toro: 'Enfurecido' [negro, nº9, marzo del 2014, 535 kilos de peso dio en báscula]: alto, montado, cuajado el morrillo, amplia badana; olisqueó desentendido el percal de Ponce de salida. Se repuchó en una vara larga y de castigo, empujó con la cara a la altura de la montura y un solo pitón, que se astilló en el mismo encuentro. Desordenado cuando se puso a galopar en banderillas. Con nobleza y buen son en su mansedumbre en el último tercio por pitón diestro; más seria la embestida por el zurdo, igual de descolgada. Suelto, en cualquiera de los casos. Pitado levemente en el arrastre. | Enrique Ponce [marfil y oro] se puso a torear genuflexo en el centro del platillo para encelar al toro en su desentendida condición, para ligar a renglón seguido sobre la mano diestra. Dos tandas de norias en la órbita de los corrales. Un cambio de manos puso la plaza a batir palmas; y un pito desde los tendidos de sol provocó el desaire de Ponce antes de cruzarse al pitón contrario. Parsimonioso el final entre ayudados por bajo y 'poncinas' marca de la casa en territorio del sol. Mató de estocada entera en la suerte natural. Oreja.

Segundo toro: 'Lancero' [negro, nº6, abril del 2013, 545 kilos]: ancho de sientes, tocado el pitón derecho. Cuajado el morrillo de rizos; corto de manos. Olisqueó el albero de salida. De humillada, pero suelta, embestida de inicio. Se enceló con el pitón derecho en el peto tras tratar de quitarse la puya al quebrarle el lomo. Abrió la boca en banderillas. Sostenido el celo con alfileres: cambiante el empuje. | El Juli [azul marino y oro] realizó a penas un leve tanteo de brega y probatura por los dos pitones. Un largo pase de pecho remató el inicio intercalado e inconexo de abundante mano diestra, y cinco naturales. Dos molinetes de rabia desembarcaron con un muletazo de dos vueltas sobre los talones. Una tanda diestra con las distancias recortadas en el tercio, después, ya brotó en sus tres tiempos: planteamiento, nudo y desenlace. Circulares para abrochar la función y un ramillete de pases de pecho al abrigo de las tablas, que acabaron de calentar el ambiente. Estocada que asoma en el brazuelo. Sonó un aviso antes de dejar dos golpes de verduguillo. Saludó desde el tercio.

Tercer toro: 'Capitán' [colorado, ojo de perdiz y bocidorado, nº1, septiembre del 2013, 520 kilos]: Recortado el esqueleto en su armonía. La cuerna vuelta enseñando las puntas acarameladas. Galopó de salida. Recibió un puyazo trasero tras arrancarse al peto al relance. Solo embistió con el pitón zurdo. Sorprendió tras salir de la suerte al caballo, al que a punto estuvo de derribar. Pronto siempre. Alegre. Clase, entrega, tranco. De superior final de muletazo. Un buen toro. Humillado desde antes del embroque.De soberbio pitón diestro, y de no menor calado por el izquierdo. Tímida petición de indulto. Premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. | Andrés Roca Rey [gris plomo y plata] tragó ricino en la segunda verónica tras ponerse a lancear sin probaturas. Apretó el toro por el pitón izquierdo. Aladas y embraguetadas las chicuelinas del quite en el mismo centro del platillo. Abrochó de tafallera, recorte y una revolera de desatada pasión. La parsimonia caminando de la presidencia hacia el brindis al público. Gavillla de ayudados por alto de estática y encajada figura. El penúltimo resultó inverosímil, por el ajuste sin fisuras. Una primera tanda a derechas de sostener y convencer y una segunda ya de apretar y abundar, rematada con un pase de pecho de pitón a rabo barriendo el lomo. Las dos series naturales no tuvieron hilván, por la desbordante condición del toro. Un pase cambiado por la espalda abrió una frondosa y cuajada serie diestra, la más exquisita de todas. El pase del desdén de encajadísima figura abrochó con contundencia. Dos bernadinas y una manoletias de poner la plaza en pie por su valor desbordante, y el sorpresivo cite: tan pronto ofreció una como otra. Sonó un aviso en mitad de otro contundente pase de pecho. Estocada hasta la bola, un punto atravesada, mortal. Dos orejas.

Cuarto toro: 'Estrellito' [castaño y bocidorado, nº35, noviembre del 2013, 538 kilos]: de acapachada cuerna, levantado de manos, lavada la expresión y un tanto chepudo. Un tanto cabezudo. Remató de salida en el burladero de matadores. Apretó con fijeza en la vara con los dos pitones. Se quiso quitar las banderillas. Encastada y seria embestida. Inteso, con transmisión en todo lo que hizo: no regaló embestidas; tampoco se las guardó para sí. De no excesiva correa. | Enrique Ponce se llevó un pitonazo en la tercera verónica por el pitón derecho. Brindó al público para ponerse ´ipso facto´ a domar por abajo exigente en el tercio del ´6´. Superó las rayas para componer una tanda diestra de dominio de los vuelos, más que de exigente trazo. La figura relajada y el ajuste llegaron en la breve serie de redondos siguiente. Los tiempos y las pausas después, con los acordes de la banda. Poncinas vendidas en el tercio del sol tras cruzar tres tendidos. Cuatro pinchazos, dos avisos, y un bajonazo. Saludos desde el tercio.

Quinto toro: 'Cantor' [colorado, bocidorado; nº82, septiembre del 2013, 537 kilos]: amplias sienes, levemente tocado del pitón derecho, de baja alzada. Largo el cuello. Descolgado de salida. Apretó en una breve vara, casi ni sangrado, sobre la base del pitón diestro. Galopó en banderillas y también exigió lo suyo. Humillado, emotiva entrega. Noble. El morro por delante embistiendo. | El Juli brindó y se puso a torear por bajo hasta casi alcanzar el centro del platillo. La primera rachita de viento de la Feria deshizo la primera tanda diestra. Tres naturales de dominio ya en el tercio antes de ofrecer de nuevo la derecha ahora ya con el trazo amplio y exigente. El toro citado en la media distancia. El final del muletazo a la voz. La rabia en un desplante, antes de lanzar una serie de naturales, que fue la cota de la labor. Estocada que asoma en más de la mitad del filo. Y estocada agarrada, con derrame. Sonó un aviso. Palmas y contados pitos.

Plaza de toros de La Glorieta. Quinto y penúltimo festejo: cielo encapotado, ligeramente ventoso. Toros de Garcigrande, el quinto de ellos con el otro hierro de la casa, el de Domingo Hernández. Media plaza cubierta mo festejo del abono, cuarta y última corrida de toros. 29ºC de temperatura al comienzo del festejo. Lleno (10.800 espectadores en los tendidos).