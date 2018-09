Miguel Aguilar se ratifica en el Destino La Glorieta

La interminable semifinal del certamen Destino La Glorieta se la llevó en el último suspiro el mexicano Miguel Aguilar, que había brillado en un soberbio e impertérrito quite por gaoneras ante el quinto en su primer toma de contacto con la noche, dos horas después de hacer el paseíllo y sin que ninguno de los cinco espadas que le precedieron se hubieran atrevido a abrir la caja de los truenos.

Hasta ese momento solo había destacado el arrojo y la firmeza de Jorge Martínez ante el eral de más cuajo, seriedad, trapío y exigente condición del encastado encierro de Lorenzo Rodríguez ´Espioja´. No volvió la cara el alumno de la Escuela de Almería tras una fea voltereta que metió a todos el miedo en el cuerpo.

Sumó un trofeo por la eficacia con la espada que fue la que determinó que todos, menos Joao D´Alva tocaran pelo sin excesivos méritos y faenas eternas. A este valor luso no le desbordó el primero de la función pero sí puntuó más el novillo que el novillero; Carlos Domínguez se perdió desde su primer envite en demasiados fuegos de artificio queriendo hacer bastantes más cosas de las que le salieron limpias en una intervención demasiado desordenada que no encontró la tecla exacta hasta que al final se preocupó de enganchar, poder y llevar tapado al astado de Espioja.

Leonardo Passareira fue todo disposición y ganas desde que se abrió de capa, pero su trasteo tuvo demasiados dientes de sierra; le faltó ceñirse y comprometerse más para que los aciertos técnicos cogieran entidad y treparan por el tendido ante un novillo que no podía ver ni una sola ventana abierta ni tampoco tocar ni una sola vez las telas; mientras que Rafael León no logró encauzar, dominar ni recoger las embestidas y solo dejó destellos en los remates de pecho, que fueron un espejismo del recuerdo de aquella faena de julio que le sirvió para llegar hasta aquí. El arrojo, las ganas y la decisión de no dejar pasar la oportunidad fue de Miguel Aguilar, que ligó las primeras series con continuidad de la noche en los primeros compases de la faena al sexto, aunque fuera tirando líneas rectas y poco ajustadas ni comprometidas.

La faena se lanzó sin lanzarse y no fue hasta que cambió la ayuda por el acero cuando se tiró de rodillas para cuajar un vibrante cierre por manoletinas con un inspirado remate mirando al tendido que puso los tendidos en ebullición. Se tiró a matar con una rectitud encomiable y se convirtió en el nombre propio de la noche.

LA FICHA DEL FESTEJO.

Noche fría con tímida y puntual lluvia en el segundo y viento constante Unas dos mil personas en los tendidos.

6 ERALES DE LORENZO RODRÍGUEZ, de ´ESPIOJA´, de buena y desigual presencia, con amplio cuajo y remate; y encastados en conjunto, con diferentes matices. Emotivo 1º, noble el 2º, con genio el 3º, bravo y poderoso el 4º que tuvo gran transmisión; noble, boyante con calidad y recorrido el 5º; de excelente condición el bravísimo 6º.

JOAO D´ALVA (añil y azabache). Escuela de Vila Franca de Xira (Portugal)

Media estocada atravesada (saludos).

CARLOS DOMÍNGUEZ (tabaco y oro). Escuela taurina de Badajoz

Estocada (oreja tras aviso).

LEONARDO PASSAREIRA (celeste y oro). Escuela taurina de Salamanca

Buena estocada (oreja tras aviso).

JORGE MARTÍNEZ (azul turquesa y oro). Escuela taurina de Almería

Estocada (oreja).

RAFAEL LEÓN (grosella y oro). Escuela taurina de Málaga

Pinchazo y estocada (oreja).

MIGUEL AGUILAR (gris plomo y oro). CITAR de Guadalajara

Excelente estocada (dos orejas).

Enfermería: Tras la muerte del cuarto novillo de la función Jorge Martínez fue atendido en la enfermería del coso de una "herida por asta de toro en la región inguinal derecha que interesa la piel y tejido celular subcutáneo". Firmado: Luis Ortega Martín-Corral.

Los finalistas del certamen taurino Destino La Glorieta son Jorge Martínez, Rafael León y Miguel Aguilar, que se enfrentarán a reses de Esteban Isidro el martes en La Glorieta a partir de las 18:00 horas.