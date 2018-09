El Festival de Artes de Calle arranca este lunes

El Festival de Artes de Calle comienza este lunes a las seis de la tarde, en la Plaza de Anaya, con Des-hábitat, un espectáculo de la compañía Vaivén Circo. Cuatro personajes en busca de un espacio vital. Espectáculo gestual, con una sorprendente escenografía viva y protagonista. Coreografías circenses que hablan a través de la acrobacia y la danza, incorporando guiños flamencos.

A las seis y media, en el parque de la Alamedilla, será el turno para Como las "pacas" al tren de la compañía La risa de la tortuga. Francisca y Paquita se encuentran en el andén de la estación esperando el tren dirección Villa Moraleja. Paquita es entrañable, parlanchina, familiar y espera el tren para viajar a su tierra natal a reunirse con su tía. Francisca es artista, trotamundos, siempre curiosa y en continuo movimiento, viaja en busca de nuevas experiencias. Dos realidades diferentes que darán lugar a una espera de lo más divertida.

A las siete de la tarde, de nuevo en la Plaza de Anaya, comenzará Todo encaja, un espectáculo vivo de la compañía Uparte que mantiene la línea de la técnica acrobática de alto nivel, pero esta vez los artistas muestran su lado más humano con pequeños toques de humor y un elemento en escena con el que jugar. Una obra fresca y visual, dónde sus componentes provocan en el espectador las emociones más intensas.

Y a las ocho comenzará el estreno absoluto del espectáculo itinerante Planetarium, producido por la compañía salmantina Spasmo Teatro. En Planetarium los cuerpos celestes de nuestro cielo nocturno bajan a la tierra para inundarnos de luz. Sus formas estelares, sus luces sorprendentes y su selecto acompañamiento musical, hacen de este espectáculo un auténtico paseo por el Universo. Gran parte de las estrellas de nuestro cielo se agruparán en constelaciones, seres mitológicos, personas, animales y objetos, para formar una original propuesta teatral que no dejará indiferente a nadie. Caminar entre las estrellas ya es posible con Planetarium.

Partirá a las ocho de la tarde de la Plaza Concilio de Trento y continuará por las calles Palominos, Compañía, Plaza de Monterrey, de nuevo calle Compañía para finalizar en el Patio de Escuelas.

Folk on Crest

A las ocho y media de la tarde comienza el programa de Plaza Acústica con el concierto de Folk on Crest, un grupo formado por cinco componentes afincados en Salamanca. Todos ellos fusionan su creatividad para crear un estilo propio. Su concepto musical, se desarrolla marcado por una amplia adaptación de temas tradicionales y composiciones propias que desde 2008 se han plasmado en tres trabajos discográficos.

En este año 2018 se cumplen 10 años desde que Folk On Crest, presentara su primer disco. 10 años que han dado para mucho, con su estilo musical marcado por la adaptación de temas tradicionales y otros de composición propia, son más de 300 conciertos en programaciones culturales y festivales por toda España y otros países como Italia y Portugal, la grabación de 3 discos de estudio con la discográfica Several Records.