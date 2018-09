Ricardo Rivero hace una oda a Salamanca en un divertido pregón

Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, se ha dirigido este sábado a los salmantinos desde el balcón de la Casa ConsistoriaL representando una vez más la estrecha colaboración y unión que hay entre la ciudad de Salamanca, el Ayuntamiento y una institución tan importante como la Universidad. La lluvia hizo acto de presencia minutos antes del pregón pero en cuanto se inició dejo de caer.

PREGÓN DE RICARDO RIVERO



Ilustrísimo Señor Alcalde, Querido Alfonso, apreciada Corporación, Querido Enrique, autoridades, salmantinas y salmantinos, GRACIAS por esta oportunidad de dirigirme a Salamanca, en nombre de la Universidad, desde el balcón del Ayuntamiento. Intentaré estar a la altura de las circunstancias, extraordinarias del día de hoy, tan fantástico. Creedme, es el momento más emocionante para mí en el 2018. Ninguna Cátedra supera esta visión panorámica.



Gracias por permitirme presenciar desde aquí esta PLAZA MAYOR, la más hermosa de todas las españolas, europeas e iberoamericanas. Sin lugar a dudas, sobrepuja a la llamada Grand-Place de Bruselas y al Zócalo de México. Ambas he visitado este año y – creedme – siendo majestuosas las dos y otras muchas (Yamma el Fna en Marrakech, Villa de Leyva en Boyacá, San Marcos en Venecia) ninguna puede lograr la impresión de Salamanca: donde el castellano se pronuncia mejor que en ningún otro lugar, su espacio más culto, donde más se piensa€, porque los cielos azules de esta ciudad despejan tanto la mente que encontramos mujeres sabias y hombres sabios en cada calle€Vosotras y vosotros. Gracias siempre por estar aquí. Quien quiera saber, a Salamanca a aprender.



Y que bien se está en la Plaza Mayor. Una maravilla admirable a nuestro alcance es la plaza, tan ancha como un mundo, perfecto cuadrilátero (decía UNAMUNO) precisamente porque no es perfecta. Es asimétrica, lo que le da un carácter humano. Donde las gentes nos encontramos para comerciar conversaciones, circunvalar simpatías, entretener opiniones y pasear pensamientos. Todo esto hacemos en la plaza de Salamanca. No logran hacerlo igual en ningún otro sitio del mundo.



La plaza de Salamanca es – permitidme que la loe y describa precisamente en cuatro palabras, o en tres: "LA CUADRATURA DEL CÍRCULO", dejémoslo en tres, y lo repito, "CUADRATURA DEL CÍRCULO". ¿Habéis pensado alguna vez en el centro de Salamanca como un arquetipo matemático humano? Como un trébol de cuatro hojas, que es la versión botánica y natural de la cuadratura del círculo.



También es una quimera de piedra filosofal, dos hemiciclos siameses, un colosal coso – coso es el nombre del Dios del Noroeste de la Península Ibérica- y una asamblea de plateas para tomar café, cañas, vinos, disfrutar de la mañana, del atardecer, de las noches de las ferias.



Así es la plaza de Salamanca, afortunado corazón de la ciudad dorada, de cuarzo rojo resplandeciente en las interminables tardes del final del verano.



La belleza arrebata las palabras que intentan pronunciarla, dice el poema del salmantino Aníbal Nuñez. Tantos artistas, poetas, escritores e ilustres mujeres y hombres de Salamanca lo dirían mejor que yo. Los charros del otro lado del Atlántico dicen "me late" como nosotros decimos "me gusta", o "me mola". A mí me late el corazón en esta plaza, rodeado en cuadrícula por las personas que aprecio, a quienes quiero, como a vosotros.



Esta ciudad es su plaza, y mucho más que su plaza, más que su Universidad. Sobre todo, estáis sus gentes: Salmantinas y salmantinos sabios, valientes y hospitalarios. Vuestra inteligencia, amabilidad y audacia nos la prueba la historia, acreditando el valor frente a las invasiones de los romanos y las tropas de Napoléon. Resistiendo y ganando a todos.



Tan valerosos sois como valorados. Y bien se lo que os digo, porque he comprobado lo que piensan de vosotros los estudiantes extranjeros que visitan Salamanca. Como Rector, he de escuchar la voz de la Comunidad universitaria, así que les he preguntado cómo nos ven, qué les parecemos



Cito algunos:



Una alumna suiza, puntual como un reloj, escribe:

"Salamanca es una ciudad absolutamente preciosa. Como no se tiene mucho tiempo – uno o dos meses de estudio para los cursos de verano – Salamanca es perfecta porque uno se orienta rápidamente. Se siente como en su casa y en total seguridad. La gente es amable, la atmósfera dinámica y positiva. Hay una balanza equilibrada entre la escuela y el tiempo libre.

La universidad es super bien organizada. Desde la prueba de nivel hasta los cursos, todo es hecho claro y sencillo por los profesores. Secretaria y cuerpo docente están dispuestos a ayudar y aconsejar en caso necesario. Los profesores son estupendos, responden a todas las preguntas y repiten las cosas tantas veces que sea necesario"



Una alumna rusa, cuyo acento no intentaré imitar, señala:

"Salamanca es la ciudad pequeña, pero muy bonita. Es la ciudad con mucha historia y cultura. Me encanta mucho la arquitectura y los parques de Salamanca. La ciudad es muy limpia. Yo disfrutaba los días paseando por las calles de Salamanca, sacando las fotos de monumentos, hablando con los españoles. La gente es abierta y siempre preparada para ayudar.

La universidad es maravillosa. Me gusta mucho el programa y los profesores. Creo que la Universidad de Salamanca es el mejor lugar para aprender español. Me entristece que tengo solo un mes per fue muy útil para mí"



Otra alumna esta italiana, no parece echar de menos la pasta:

"Pienso que Salamanca es una ciudad segura que ofrece muchas cosas que hacer a los estudiantes internacionales. Me han gustado especialmente las actividades culturales gratis que la ciudad ofrece y la posibilidad de alquilar una bici aquí en la universidad para dar vueltas en la ciudad.

Hay en la universidad profesoras muy preparadas y capaces que contestan a todas las preguntas con amabilidad y con sabiduría"



Preguntamos también a una alumna rumana, con muy buena disposición:

"Salamanca me ha encantado gracias a las personas que encontré aquí, a la arquitectura que me recuerda Oxford y La Sorbona donde ya había estudiado, a la seguridad que sentí y que me permitió tener una rutina normal (clases, gimnasio, comida€)

La universidad me sorprendió, excelente ambiente, organización. De verdad me encantó y me gustaría poder hacer otros cursos de español el año que viene para mejorar mi español y aprovechar todo lo que la ciudad tiene que ofrecer".



Incuso una alumna estadounidense, fascinada por los encantos:

"Me encanta Salamanca. En serio es la ciudad más limpia que he visto en la vida. Me he sentido tan segura a todo momento durante mis paseos por la ciudad. La gente me ha tratado de lo mejor. He disfrutado de la Plaza, Casa Lis, tapas, copas, el puente romano, € de todo

Me quedo muy impresionada con la Universidad de Salamanca. Me encantan los edificios antiguos y todos los profesores son excelentes. Como soy profesora sé lo que es un buen profesor. Las asignaturas son excelentes y nos harán mejores profesores en nuestras propias escuelas"



Lo mismo piensan los chicos, como este alumno japonés, siempre tan organizados los japoneses:



"Salamanca es una ciudad monumental así que me gusta mucho. Además, pienso que lo que más importante para los extranjeros que estudian en otro país es la seguridad por lo tanto es una ciudad adecuada para estudiar español.

La universidad de Salamanca tiene mucha historia, por eso me alegro de estudiar aquí. En este curso nos ofrece algunas oportunidades para conocer la ciudad y para mejorar el nivel del español como SIELE. Me parece que son muy útiles"



Coincide también un alumno chino:

"Salamanca es una ciudad llena de cultura e historia. La vida aquí es tranquila. Me ha gustado mucho el ambiente porque me ha encantado el acento de hablar el castellano de la gente. Pero la ciudad es un poco pequeña. También tiene buena seguridad. Todavía no me han robado, pero francamente todos los días tengo miedo.

Muchos estudiantes de todo el mundo han venido a la universidad, que me ha permitido hacer amigos internacionales. Me ha encantado la forma de enseñar de los profesores"



Finalmente, un alumno canadiense

"Salamanca, ciudad antigua,me encanta. Cada vez que doy un paseo por el casco histórico, estoy rodeado por sol e historia. Es muy especial andar por las mismas calles donde pasaban unos de los mas grandes personajes de la historia del país. El ambiente es caluroso y agradable con una multitud de cafés, bares y restaurantes. Si te pierdes, siempre hay alguien para ayudarte. Uno se siente en seguridad incluso por la noche.

La Universidad de Salamanca es una institución prestigiosa y goza de una excelente reputación. Como estudiante todo me parece bien organizado, limpio y eficaz. Me gusta el hecho de que se una institución muy antigua porque ofrece un ambiente de aprendizaje que es una mezcla de lo tradicional y lo nuevo".



Los universitarios, pues, adoran a Salamanca, CIUDAD UNIVERSITARIA por excelencia,



Disfrutemos conscientes esta maravilla. Salgamos siempre a las calles – no tengamos todos los días miedos como el estudiante chino -, paseemos, tomemos el espacio público como nuestro.



Que los cielos azules de esta ciudad nos inspiren: 800 metros por encima del nivel del mar, (Salamanca es la octava capital española en altitud) como 800 años cumple la Universidad, 800, número mágico para Salamanca. El 8 en numerología – una ciencia poco universitaria – significa poder, energía y realización.





Este año tendremos más estudiantes con nosotros, recibidlos con vuestra alegría, vuestra hospitalidad. Mostradles los rincones hermosos de la ciudad: Vienen de todas las regiones y todos los países del mundo. Vienen a la SALAMANCA POR EXCELENCIA. A LA PRIMERA Y VERDADERA.



Porque, aunque Salamanca es una ciudad del Estado de Nueva York (Estados Unidos), una isla del Departamento colombiano del Magdalena (Colombia), un distrito costero en Hobart (Australia), una ciudad en Guanajato (México), una localidad en Nueva Esparta (Venezuela), o un barrio de Madrid; ésta, la nuestra, es la AUTÉNTICA SALAMANCA.



Quienes hasta aquí llegamos, al disfrutar Salamanca, como yo, nos sentimos salmantinos, el más universal de los gentilicios españoles. Salmantino consorte, con salmantina casé, aquí resido y me asiento, me levanto y me acuesto. Me gusta el hornazo más que el caviar, la chanfaina tanto como la paella. Adoremos el jamón, el lomo, todas las viandas de nuestra tierra. Disfrutémoslas estos días con los deliciosos caldos de las casetas, las posadas, los mesones, las terrazas de la plaza y sus alrededores. Y decid conmigo:



VIVA ESPAÑA, VIVAN LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA VEGA Y VIVA SALAMANCA

La Universidad de Salamanca celebra su VIII Centenario y nadie mejor que Rivero para dar el pregón de las Ferias y Fiestas de Salamanca en un año tan especial para la institución académica. A las 13:45 horas, desde el balcón del Ayuntamiento en la Plaza Mayor, el rector ha dedicado su discurso a Salamanca y a la Universidad, para después dar por iniciadas las Fiestas con el chupinazo y repique de campanas.