Leonardo Medal gana el Memorial Alfredo Martín-Cubas González

El premio LA GACETA Memorial Alfredo Martín-Cubas González iba camino de quedarse en manos de la familia García-Torres Solano, con Carmen y Emilio, disputándose el título pero entró en escena el asturiano Leonardo Medal García a lomos de Rey de Gozón que pulverizó el tiempo de los hermanos y un con un 61,13 sin fallo se impuso al crono de Carmen García-Torres Solano (65,11 segundos) y al de su hermano Emilio, 63,58, ambos también con cero en la cuenta de las penalizaciones.

No obstante, hasta que el último aspirante no finalizó su recorrido nadie cantaba victoria. No era para menos, el favorito Jesús Garmendia, sobre Clarín de Llamosas, salía a morder sobre la bocina iba a por el cero y rebajar el crono de los hermanos García-Torres y de Leonardo Medal García. El cronómetro lo tenía superado ya que acabó la prueba con un vertiginoso tiempo de 60,29 pero en su esfuerzo de volar sobre la pista cometió un derribo y se despidió de la entrega de premios. Cuando una de las patas de Clarín de Llamosas derribó en la pista del Campo de Tiro dejando sin opciones a Garmendia un no prolongado se apoderó de gran parte del graderío y es que el favorito en las apuestas contaba con mucho apoyos por aquello de la inversión que habían hecho en él en la taquilla de apuestas.

En la jornada del viernes, había sido Garmendia, con Ulises de Pomar, el que había mojado la oreja al asturiano que fue segundo y tercero en el trofeo España Duero-Grupo Unicaja. El asturiano está en un momento de forma de dulce en este fin de semana largo en la pista salmantina.

De este modo, la prueba del 1,40, la mayor altura del concurso hasta que hoy los jinetes tengan que volar en el 1,45 del gran premio Ayuntamiento de Salamanca se saldó con lo que se esperaba: emoción, calidad y nervios a flor de piel. No defraudó el trofeo LA GACETA Memorial Alfredo Martín-Cubas González el plato estrella de la tarde, al menos en altura.