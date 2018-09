Luis Tudanca: "No necesitamos un consejero chamán que traiga el agua"

Tudanca (c) junto a representantes del PSOE de la provincia.

El secretario regional del PSOE. Luis Tudanca, visita este jueves Salamaq 2018 en un acto en el que la portavoz del PSOE en la Diputación, Carmen García Romero, ha denunciado la desorganización de la jornada inaugural que, según sus palabras, supone el desmembramiento del partido popular de cara a las elecciones municipales.

Además, Luis Tudanca ha asegurado que los agricultores y ganaderos de Castilla y León no necesitan un Gobierno regional con políticas en función de si llueve o no. "No necesitamos un gobierno y una consejera que ejerzan de chamanes. Necesitamos políticas activas". Además, ha añadido que recientemente ha solicitado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que una de las líneas de la negociación de la PAC sea que se mantengan los apoyos que reciben los profesionales del campo.