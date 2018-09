Aprender a diferenciar jamón por la cara

Con el objetivo de conocer mejor las preferencias que tiene la gente a la hora de consumir jamón, el Grupo de Acción Local ADRECAG junto a la Estación Tecnológica de la Carne de Castilla y León, organizó este miércoles una cata de jamón de Guijuelo.

Con esta degustación pretendían enseñar a la gente a distinguir los diferentes tipos de jamón y evitar esas ideas preconcebidas sobre qué es un bellota, un puro o un jamón de cebo.

En esta cata, ofrecieron a los 25 participantes un plato con tres muestras diferentes de jamón, sin explicar de qué era cada uno, solo indicando un código con el que deberían puntuar cada muestra. Además, le daban un formulario de dos hojas en el que preguntaban: cómo puntúan cada tipo de jamón, cuál ha sido el que más le ha gustado, si volverán a consumirlo, si lo comprarían, si llegaría a pagar un alto coste por el y qué es lo más importante a la hora de consumir este producto.

Entre los encuestados, había gente que no sabía mucho sobre el jamón como es el caso de Carolina Mena. Recién llegada desde Argentina, Carolina fue con su marido a la feria y no se quisieron perder esta cata "Me han gustado mucho los tres jamones. Destacaría su gusto y su sabor ", declara.

Desde un punto más experto, Francisco Javier Ruiz, cuenta que "la cata y los tres jamones estaban muy bien. Se han diferenciado mucho en el sabor. La textura y el aspecto han sido muy buenos. Y el olor ha sido donde más he tardado en decidirme".