Las Ferias no contarán este año con las casetas regionales del parque San Francisco

Las casetas regionales que se instalan durante las Ferias en el parque San Francisco faltarán este año a la cita por lo que consideran "una falta de interés del Ayuntamiento".

El presidente de la Casa de Andalucía, David Lorenzo, explica: "Este año no será posible porque el Ayuntamiento ha tomado una serie de decisiones que nos han perjudicado". Sin entrar en detalles sobre esas decisiones del Consistorio, Lorenzo explica que las exigencias municipales para este tipo de actividades al aire libre se han ido endureciendo y que "en los dos últimos años ya se estuvo a punto de cancelar en el último momento".

"Nuestros recursos se agotan y le fuimos a trasladar al Ayuntamiento nuestra preocupación, pero no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Quizás aprietan demasiado las tuercas con exigencias que en algunos casos son lógicas para regular por el bien de la ciudad, pero tanta presión no se puede soportar", lamentan. "Nos ha parecido que creen que sobramos o no hace falta la Feria Regional", lamenta como portavoz de las tres casas: Andalucía, Extremadura y Asturias.