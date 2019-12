Cuando se acerca el final del año siempre sobrevuela una creencia muy arraigada. Los coches en diciembre son más baratos. Puede parecer una leyenda urbana, y de hecho en algunos casos los precios no varían. Pero no todo es blanco o negro. En Helmántica Volkswagen tienen claro que el mejor regalo de Navidad es aplicar descuentos adicionales a final de año para que cualquiera pueda cumplir el sueño de llevarse un Volkswagen a casa. Hay que recordar que este tipo de acciones no se limitan a este periodo. Cada mes se ponen en marcha campañas que potencian las ventas de vehículos en ‘stock’ y pedidos a fábrica. Pero en diciembre, las ofertas se multiplican y este año se pueden encontrar descuentos que van desde los 800 a los 3.000 euros en función del modelo. Por lo tanto, sí. Cuando estamos a punto de tomarnos las uvas, los coches, en Helmántica Volkswagen, son mucho más baratos.

En esa nómina de ofertas se incluyen todos los motores, mecánicas y modelos. Desde los vehículos eléctricos cien por cien, híbridos enchufables y motores de combustión gasolina y diésel. Y lo mejor de todo es que no hablamos de unidades limitadas. A estas alturas todavía ha existencias de todos los modelos. Eso sí, la campaña finaliza el mismo 31 de diciembre.

¿Cómo nos podemos beneficiar de estas ofertas? Desde Helmántica Volkswagen recomiendan que se solicite cita sus asesores. El objetivo es que el cliente pueda ver y, sobre todo, probar el modelo en el que está interesado. Además existen demostraciones digitales en las que se explican y simulan los sistemas de seguridad de los que dispone el modelo. Pero pueden pasar por el concesionario cualquier día de lunes a sábado y a cualquier hora.

LOS DATOS

Helmántica Volkswagen

Polígono Industrial Los Villares, Av. Fuentesaúco, 34. Villares de la Reina, Salamanca

☎ 923 20 33 20

helmantica-volkswagen.es