La Unión Deportiva Santa Marta afronta una temporada más con los retos más altos desde el punto de vista de la formación, la educación en valores y el fomento del espíritu del deporte en los niños, adolescentes y jóvenes que forman parte de la Academia. Bajo la dirección de Jorge D’Alessandro, auténtico alma mater en la filosofía de juego del club, los diferentes técnicos tratan de aunar fuerzas, sacrificio, esfuerzo, voluntad, tesón e ilusión para que cada día el club sea mejor en todos los aspectos, desde la impartición de una metodología exclusiva hasta la consecución de objetivos parametizables en resultados.

Al margen de los resultados, la UDSM sigue buscando el crecimiento en todos los aspectos. Por ello, cada temporada trata de revertir en las instalaciones municipales parte de ese esfuerzo, tanto económico como en servicios, que realiza. Así, el club ha invertido en los últimos años más de 170.000 euros en mejoras en el estadio Alfonso San Casto entre las que destaca la instalación de un gran videomarcador, nueva megafonía, cámaras de seguridad, la próxima puesta en servicio de más cámaras para grabar partidos y entrenamientos, o la contribución al nuevo edificio de usos múltiples que alberga las oficinas, una sala de reuniones, varios despachos y la tienda oficial del club. Todo ello, con la intención de ofrecer un mejor servicio a entrenadores, jugadores y familias que forman parte del club en sus diferentes apartados. Una apuesta por revalorizar esta instalación municipal del Ayuntamiento de Santa Marta. Precisamente, el Consistorio, con su alcalde, David Mingo, a la cabeza, renovó su apuesta por la UDSM al prorrogar el convenio de colaboración entre ambas partes. Así, el club muestra el orgullo de pertenencia al municipio, al que representa en las diferentes competiciones en las que participa, ya no solo en Castilla y León, sino en diferentes torneos en toda España, e incluso en el extranjero, como en trofeos en Portugal o en ‘stages’ en Toulouse, en Francia. Además, esta colaboración mutua lleva a que la Unión Deportiva Santa Marta gestione la Escuela Municipal de Fútbol de Santa Marta, para niños y niñas de 4 y 5 años.

Ese compromiso con Santa Marta hace que el club trate de revertir en el municipio inversiones y tareas que son llevadas a cabo en empresas del municipio. Una labor de la que el club se siente muy orgulloso, como demostró en la espectacular fiesta fin de temporada llevada a cabo en la plaza del Ayuntamiento ante cientos de personas y en la que la Unión Deportiva agradeció el apoyo del Consistorio y su Corporación, así como de todos sus patrocinadores, algunos de ellos de Santa Marta o con una vinculación directa.

De igual forma, esa misma promoción el club la traslada a sus partners, que confían en la imagen de marca de una entidad que fomenta la educación y los valores del deporte, ya no sólo desde el punto de vista de la competición, sino también de la formación académica en el deporte. Esa garantía es la que confiere más valor aún a un club que, no obstante, no se detiene, sino que pretende crecer aún más.

Y todo ello, con #OrgulloUDSM