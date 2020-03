NOESIS FORMACIÓN. Esta empresa ubicada en el Parque está especializada en la elaboración de contenidos interactivos para enseñanza y divulgación. Según Zoe Martín, la incorporación de contenidos interativos, contenidos en 360 grados, en realidad virtual, aumentada y mixta es lo que les diferencia de la competencia. La empresa trabaja por ejemplo con la USAL para la digitalización de títulos propios, proyectos europeos y están preparando la digitalización de másteres completos. También realizan certificados de profesionalidad on line y ciclos formativos de grado superior para modalidades on line.

La mayoría de las empresas asentadas en el Parque Científico trabajan en el sector de las TIC y la investigación

GLIFING:. Star up que ha creado un método basado en las TIC que ayuda a consolidar y acelerar el proceso de aprendizaje de la lectura. El origen de la empresa fue resolver y reeducar la lectura para solucionar problemas de aprendizaje que tendrían como origen problemas con la lectura. De hecho, en el caso de la dilexia el programa ha demostrado que ejercitando de forma sistemática y organizada podemos modificar el cerebro y mejorar. Pero este método no ayuda solo a personas con dificultades, si no también en condiciones normales. Está dirigido fundamentalmente a gabinetes profesionales y colegios de España y Latinoamérica y ahora están lanzando un programa destinado directamente a las familias, para entrenamiento en la lectura. El programa autoevalua a cada usuario y determina cada sesión en función de sus avances y necesidades.

ARTURO GARCÍA. Especializado en la creación de páginas web con el gestor de contenidos WordPress, en estos momentos su principal proyecto es una academia online para diseñadores web profesionales, o profesionales de otras ramas que quieran reconvertirse y vivir de la creación de sitios web. Tienen 24 cursos diferentes, 220 lecciones en vídeo, 22 sesiones de soporte en directo que han grabado y subido a la plataforma y todos los documentos que utilizan con sus propios clientes, como por ejemplo el presupuesto que les entregan o el contrato de colaboración. La academia se lanzó en abril de 2019 y ya cuenta con 258 alumnos que pagan una cuota mensual para acceder a todos los materiales y su soporte. Este proyecto tiene como fin profesionalizar un sector para el cuál no hay formación reglada.

LOS DATOS

Parque Científico

Edificio M3, Calle del Adaja, 10,

37185 Villamayor (Salamanca)

923 33 82 63

www.pcs.usal.es

parquecientifico@usal.es