La conectividad de todos los dispositivos de trabajo de las empresas hoy en día es una constante que se ha vuelto imprescindible. Que el trabajo sea eficaz y que además esté protegido en todo momento es uno de los requisitos en los que se puede incidir. Así, desde Beta Sánchez ofrecen a sus clientes el sistema Sophos XG Firewall, que se ha diseñado para exponer riesgos ocultos, bloquear amenazas tanto conocidas como desconocidas y responder automáticamente a los incidentes. Este sistema ha sido diseñado para ofrecer unos niveles extraordinarios de visibilidad, protección y rendimiento, con el fin de ayudar a afrontar algunos de los mayores desafíos con los que se encuentran los administradores de redes hoy día, Sophos ofrece protección mediante tecnologías de antivirus, cortafuegos y cifrado, y también controla las aplicaciones y dispositivos de almacenamiento para reducir el riesgo de pérdida de datos e infecciones de programas maliciosos.

El sistema Sophos XG aprovecha todo el potencial de la seguridad sincronizada

Sophos Central es su plataforma de administración en la nube. Proporciona un único panel intuitivo para gestionar no solo sus firewalls, sino también toda la gama de soluciones de seguridad de Sophos. A partir de ella se puede crear una configuración para un dispositivo XG Firewall que después podrá desplegar como desee, por ejemplo en una ubicación remota. No se necesita personal técnico in situ; simplemente proporcione el archivo de configuración y estaría listo para su uso.

En el aspecto de la seguridad cabe destacar su eficacia, ya que aprovecha todo el potencial de la Seguridad Sincronizada a fin de optimizar la selección de rutas WAN para sus aplicaciones empresariales importantes, algo que redunda en la seguridad de la red del usuario, que también podrá incluso personalizar la protección que ofrece su firewall según sus necesidades individuales y su escenario de despliegue.

LOS DATOS

Beta Sánchez

Calle Olmos, 5, 37005 Salamanca

923 12 50 80

www.betasanchez.com

info@betasanchez.com