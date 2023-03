Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo: “Hemos puesto los pilares de muchas iniciativas que merecen despegar”

Marcos Iglesias afronta el final de la Legislatura “con los deberes hechos” y con la mente puesta en el desarrollo de las iniciativas ya en marcha.

¿Se han cumplido sus expectativas?

—A pesar de ser una legislatura difícil, especialmente porque varios años hemos vivido una pandemia, ha sido una legislatura de grandes proyectos que pienso que nos han reilusionado como ciudad. Me siento satisfecho porque el equipo de gobierno hemos dado mucho más del 100% para que salieran muchos proyectos adelante. Por trabajo y tiempo no ha sido. Se ha conseguido modernizar mucho más nuestra ciudad en el ámbito urbanístico, medioambiental turístico, deportivo, festivo o social... Prometimos trabajo y eso es lo que hemos hecho, trabajar a destajo, pensando en el presente y en el futuro de Ciudad Rodrigo. No hemos pensado en el corto plazo, a lo que muchos gestores aspiran; hemos pensado en el medio y largo plazo, pues sólo así se puede conseguir que un municipio avance y se modernice.

¿Qué proyectos destacaría en estos últimos cuatro años?

—Ciudad Rodrigo necesitaba una gran inyección de inversión y creo que se ha conseguido, avanzando en su modernización y creando infraestructuras de todo tipo. Unas 24 calles o espacios reformados de una u otra forma. La inversión ha crecido de forma considerable y se han recibido fondos de otras administraciones tras nuestra acción institucional para ello. El Río Águeda se ha puesto en valor creándose de forma completa un espacio de ocio único, completándose la zona de ocio de la Alameda Vieja. Se ha reforzado de forma muy considerable la presencia mediática, trayendo La Vuelta Ciclista o MasterChef, que han hecho que se nos conozca más Ciudad Rodrigo y venga mucha gente a visitarnos. Todo esto también apostando por la política cultural, deportiva, social, educativa y comercial.