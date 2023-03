Luisa de Paz, alcaldesa de Vitigudino: “A pesar de todo, el Consistorio empieza a desenredarse”

Con la “mesa llena de proyectos” y la mirada ya puesta en la próxima Legislatura, Luisa de Paz, espera dejar atrás “cuatro años complicados”.

¿Qué balance hace de estos 4 años?

—A pesar de todo, el balance es positivo aunque realmente ha sido una legislatura muy difícil. Este último año está siendo más gratificante; el Ayuntamiento empieza a “desenredarse”.

¿Qué proyectos quedan sobre la mesa?

—Muchos, la mesa ha estado, desde el principio, llena de proyectos que por fuerza mayor no ha sido posible acometer. A nivel institucional tengo la espinita de no haber renovado las ordenanzas, prácticamente todas están obsoletas y crean inseguridad jurídica. Tenemos proyectos privados y públicos y de colaboración público-privada.

¿Cree que la gestión municipal se ha visto perjudicada por las acciones de la oposición?

—Al 1000 por 100. Su único objetivo ha sido, es y será paralizar el Ayuntamiento. En cuatro años no ha habido una sola propuesta, exclusivamente se han dedicado a cuestiones de forma que no le sirven más que para intentar confundir a los ciudadanos, que no le importan en absoluto. Tergiversando todo sin aportar algo que pudiera beneficiar. Judicializando todo para posponer soluciones, a pesar que la mayoría de los juicios (más de 20 heredados de la anterior legislatura frente a los 8 de esta); jugando a llamar ilegalidades a defectos de forma. Un perjuicio radical.