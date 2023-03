Esfuerzo y unión para mejorar el futuro de Los Santos

Ángel Luis Morato es alcalde de la localidad de Los Santos desde el pasado mes de diciembre. Lleva poco tiempo en el cargo, pero ha tenido que trabajar duro para intentar salir de la situación en la que se encontraba el Consistorio y, con ayuda y colaboración, va consiguiendo cambiar la situación. Destaca, fundamentalmente, el papel realizado por la secretaria actual del Ayuntamiento, María, “que nos ha sacado del atolladero, ha realizado una labor incansable y si no hubiera sido por ella no sé lo que hubiera pasado”. Y es que, a la delicada situación económica del Consistorio se sumaba, según se queja Morato, de la labor ejercida por los antecesores de la secretaria, que no ayudaron a sacar al pueblo de los problemas que tenía, según indica el regidor: “no acababan de salir problemas”.

Aparte de esa labor, el alcalde destaca el apoyo recibido por la Corporación municipal, con los ediles de la oposición trabajando con él para conseguir sacar al pueblo de la situación y mejorar el futuro de todos. También señala la importancia del préstamo concedido por Caja Rural, de unos 50.000 euros, cuando otras entidades no se lo concedieron. Ello les permitió un respiro para poder pagar atrasos junto con los ingresos que comenzaron a llegar de la mina tras el acuerdo alcanzado también el año pasado. Han llegado unos 100.000 de allí, pero, como añade el alcalde, la tercera entrega va con retraso de nuevo. Además, llega ahora el momento de pagar la parte municipal de la obra de la depuradora y se pretende continuar con el cambio de redes a través de los planes.

“Es duro, pero no me arrepiento haberme quedado”, concluye el regidor santeño.

