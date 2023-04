Agustín García (alcalde de Sepulcro Hilario): “Trabajamos en un huerto solar que reducirá los gastos”

La construcción del nuevo consultorio médico, la sustitución de redes, que no se ha terminado por motivos de la empresa presentada, que es de alrededor de 60.000 euros, y cambio de tuberías y acometidas en dos calles del pueblo: la calle Mayor y la calle Tamames. En cuanto a Planes Provinciales de este año, a la espera de terminar, un huerto solar para que las facturas no sean tan altas. Queremos usar la energía solar para el funcionamiento de bombas de los sondeos, bombas de presión...

¿Qué ofrece Sepulcro Hilario a futuros vecinos, y qué atractivos destacaría?

Espacios tenemos sin problema. En cuanto a internet, las instituciones solo se acuerdan de las dificultades de internet en los pueblos cuando llegan las elecciones, y eso no nos vale. Si queremos tener un buen sistema de funcionamiento tenemos que tener un buen servicio de internet. No obstante, en este último mes se han venido a vivir cuatro personas aquí, que no es poco. En este caso han venido buscando la tranquilidad que da un pueblo, el chico que ha venido se dedica a la informática, le han ofrecido una vivienda a buen precio, porque esa es otra ventaja: las viviendas en el entorno rural son más asequibles. Tenemos luego otros chicos de Madrid que han alquilado otra vivienda. Es un lugar muy tranquilo, en el que se vive muy bien. Tenemos instalaciones deportivas, una biblioteca...

¿Qué queda aún por hacer y qué mensaje trasladaría a los vecinos?

Sería muy interesante tener un comercio, alguna tienda de ultramarinos, aunque tenemos la venta ambulante. Un servicio interesante que damos es, a los mayores, un taxi para que puedan ir a hacerse analíticas, sufragado totalmente por el Ayuntamiento. Además, nos gustaría instalar una pista de pádel en un futuro. Por otro lado, mostrar el apoyo del Ayuntamiento a ganaderos locales y provinciales por los problemas que tienen con las administraciones competentes en lo relativo a sanidad animal, y en concreto sobre los saneamientos y vacunaciones.

Contenido patrocinado por el Ayuntamiento de Sepulcro Hilario