Agapito Pascual, alcalde de El Payo: “Los vecinos llevaban 40 años esperando la residencia”

Ha sido un proceso tedioso y duro, pero El Payo ya disfruta desde finales de 2022 de una residencia municipal que evitará que la población se marche a otros pueblos, y que, asegura el alcalde, Agapito Pascual, “da mucha vida y ambiente al pueblo”.

¿Qué importantes proyectos destacaría?

—Lo más importante ha sido la residencia municipal. En los años 80 se hizo una residencia que llevó 18 años crear. A los 18 años ya no cumplía normativa ninguna así que hubo que tirarla y hacerla nueva por completo. En noviembre se inauguró esta y el día 1 de diciembre se abrió al público. Tiene 24 plazas, actualmente hay 15 personas, la mayoría de El Payo, pero también van a venir de Francia, hay gente de Navasfrías, de El Sahúgo, Villasrubias... Contamos con unos ocho empleados, y las instalaciones son muy completas. Hay de todo. Lavandería prácticamente industrial, con gran maquinaria, hay plancha rotativa...y mucha gente mayor que vive sola en sus hogares va a comer allí.

¿Qué supone al fin tenerla, después de tanta demora?

—Supone mucho. Los vecinos llevaban 40 años esperando la residencia. Gente del pueblo que estaba en otras residencias ha vuelto para venir a esta, de hecho. El pueblo rebosa vida, también por la gente que viene de visita a ver a los familiares de la residencia.

¿Qué otros cambios ha experimentado El Payo?

—Hemos hecho un parque infantil nuevo, que ha costado unos 50.000 euros, hemos cambiado el alumbrado público a led, y todas las calles están prácticamente asfaltadas ya. No paramos. Hemos reacondicionado el multiusos, asfaltado una pista para los niños, que antes era un descampado de tierra...Hay obras constantemente.

¿Cuál ha sido la línea de trabajo a seguir en la legislatura?

—La prioridad era la residencia, me comprometí con el pueblo y he cumplido al fin, está funcionando. Dio muchos quebraderos de cabeza. Y están con los suyos. Da gusto ver que hablan entre ellos de antaño. Esto les da vida, el conocer a la gente que hay. Gozo cuando les veo charlar de sus tiempos, de si conocían a esta persona o a la otra...Cuando están en una residencia de fuera no tienen con quién hablar, no conocen a la gente. Es importante que se puedan quedar en su pueblo.

Ahora que se ha cumplido ese objetivo, ¿cuál sería el siguiente paso?

—Lo siguiente sería hacer un depósito de agua adherido al actual, ya que es muy pequeño, y así podríamos almacenar el doble de agua, ya que es un problema el abastecimiento. También queremos adecuar las zonas recreativas del río: arreglar la pista, hacer un aparcamiento, una piscina natural en un valle muy bonito y espacioso. Eso entre otras cosas, como mejoras en una calle.

¿Hay mejoras a nivel de desarrollo y posibilidades de futuro en el pueblo?

—La residencia ha supuesto creación de empleo, hay trabajadores de aquí, personal de Peñaparda, de Fuenteguinaldo...hay mucha más vida, más movimiento.

Contenido patrocinado por el Ayuntamiento de El Payo