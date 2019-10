Fisan celebra su centenario con los Hermanos Torres

La empresa jamonera Fisan comenzó este domingo a celebrar su centenario -que se conmemora el año que viene- con una fiesta de bienvenida al II Foro Internacional del Ibérico celebrada en el restaurante Vida&Comida Experiences a la que asistieron un centenar de invitados, y en la que los hermanos Torres fueron los auténticos protagonistas.

Los chefs más televisivos del momento realizaron un fantástico showcooking, del cual pudieron disfrutar los invitados al acto, compuesto por bacalao con pil pil de jamón de bellota Alta Gastronomía Fisan, pluma de bellota Fisan marinada con salsa de jamón de bellota y alubias con consomé ibérico.

Unas delicias que también estuvieron acompañadas por jamón de bellota Alta Gastronomía Fisan y lomo, chorizo y salchichón Alta Gastronomía Fisan, así como por una presa Bellota Fisan, boletus, trufa y yema curada y un Bizcocho, guanaja, A.O.V.E. y flor de sal (en colaboración con La Tahona), que prepararon en Vida&Comida Experiences.

Los invitados pudieron disfrutar también de una fantástica bodega con vinos Locomotora (D.O. Rioja), Venta Las Vacas (D.O. Ribera del Duero), Idioia Blanco (D.O. Cataluña) y Perro Verde (D.O. Rueda).

El acto fue todo un éxito. Los hermanos Torres departieron con todos los invitados y aseguraron que tienen una relación de amor muy especial con el jamón y, en concreto con el jamón de Fisan, el cual utilizan en su restaurante desde que lo probaron en la última edición de Madrid Fusión.

Sin duda, una excelente forma de iniciar el II Foro del Ibérico y de comenzar los actos para celebrar el centenario de Fisan.