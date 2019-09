Rozalén: “Estoy muy ansiosa por actuar en la Plaza, la belleza del lugar lo multiplica todo”

MIRANDA BRAVO

María de los Ángeles, conocida artísticamente como Rozalén, es una de las cantautoras más reconocidas de este país. Además, ha defendido los derechos de la mujer y ha logrado que su canción ‘La Puerta Violeta’ haya sido nominada como mejor canción en los Grammys. Se subirá mañana al escenario de la Plaza Mayor, para compartir con el público salmantino la magia que la caracteriza.

–Está sumergida de lleno en esta gira, ¿qué tal van todos esos conciertos?

–Estamos finalizando ya esta gira, que va a durar un total de dos años. Estamos ya con los últimos conciertos y lo estamos disfrutando muchísimo.

–Desde que empezó tocando en bares y locales pequeños hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado Rozalén como artista y María como persona?

–La verdad es que han sido muchos años de crecimiento poquito a poquito, aunque estos dos últimos han sido un subidón más rápido. Como artista, para mí antes esto era un hobby y ahora es mi profesión, cada vez soy más perfeccionista y rodeada de gente que todo lo hace mejor y más bonito. Y como persona, debido a esta profesión, la parte de estar expuesta te hace aprender mucho. Y aunque yo haya estudiado Psicología siempre digo que las lecciones más importantes me las estoy llevando ahora.

–¿Y su público también ha evolucionado con usted?

–Yo diría que cada vez viene gente más mayor. Algo que nos caracteriza es que tenemos un público muy familiar. Vienen niños muy pequeños y gente muy mayor, es algo maravilloso y espero que no cambie.

–¿Cómo surgió la idea de incluir a Beatriz (su traductora de lengua de signos) en sus actuaciones? ¿Cómo fue la respuesta del público?

–Pues fue algo muy casual, Bea y yo nos conocimos en Bolivia haciendo cooperación internacional. Yo ya llevaba muchos años tocando a guitarra y voz, y a veces derribar una barrera es tan sencillo como colocar a tu lado a una intérprete de lengua de signos, además, con el arte de Bea. La respuesta es buenísima porque es algo diferente que se ofrece, cualquiera puede venir al concierto y disfrutar.

– A casi todos los artistas, es una determinada canción la que les da ese empujón definitivo. ¿Cuál cree que es esa canción en su caso? ¿Podría ser ‘Girasoles’?

–Hay mucha gente que me ha conocido por ‘Girasoles’, pero mucha otra me ha conocido por ‘Comiéndote a besos’, ‘Vuelves’ o ‘La puerta Violeta’. Pero a la vez me llegan historias muy diferentes de gente que nos ha descubierto por temas muy diferentes, todas han sido la puerta para alguien.

–‘La Puerta Violeta’, para muchos se ha convertido en un himno feminista. ¿Cómo se siente cuando ve lo que ha logrado esa canción? ¿En qué se inspiró para componerla?

–Cuando la compuse evidentemente era algo personal, era la liberación tras la represión. Yo no estaba pasando por un momento muy bueno, fue una regresión lo que yo digo en la canción, una regresión consciente. Yo hablaba de maltrato psicológico, que es muy difícil de ver porque no deja moratón. Creo que aún no soy consciente de lo que ha logrado esa canción, porque el simple hecho de que la hayan nominado a mejor canción del año en los Grammys (una canción feminista dentro del mundo latino) me devuelve un poco la esperanza.

–Siendo fuente de inspiración para tantas personas, ¿quienes son sus influencias o sus fuentes de inspiración?

–A nivel musical hay demasiada gente que me inspira, sobre todo los cantautores. Por ejemplo, Violeta Parra, Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Sabina... Luego también muchas mujeres como Bebe o Luz Casal. Y luego, están mi abuela y mi madre que son una fuente de inspiración todo el rato.

–No es la primera vez que visita los escenarios salmantinos. ¿Qué supone para usted actuar en la Plaza Mayor?

–Pues estoy muy ansiosa. Yo empecé tocando en ‘El Savor’ y venía muy poquita gente y luego en ‘El Corrillo’. Ha sido una ciudad que me ha cuidado siempre, pero al actuar en la Plaza Mayor espero que sea cuando más público tenga. Y la belleza del lugar que es lo más importante lo multiplica todo. Estoy muy contenta.

–¿Cómo definiría al público salmantino?

–Lo considero un público bastante respetuoso y bastante fiel. Me han demostrado su cariño pero sin avasallar. Eso significa que hay respeto y educación, lo valoro mucho.

–Cuando termine esta larga gira, ¿qué proyectos tiene Rozalén para el futuro?

–Ya estoy escribiendo cositas para un próximo disco, pero no tengo ni idea de cuando estará. Primero tengo que digerir todo lo que ha pasado en estos dos años. Pero proyectos hay un montón, discos, colaboración con varias ONG, con medios de comunicación. Va a haber muchas sorpresas que poco a poco las iré desvelando. Pero hay Rozalén pa’ rato.