TEATRO. SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN

La cigarra y la hormiga es un cuento de insectos, que nos habla de la amistad, de las diferentes maneras de ver la vida y a cómo afrontarlas, nos habla de la bondad y de la maldad, del egoísmo y de la generosidad. Viajaremos por las estaciones del año, las hojas de los árboles cambiarán de color y caerán, nevará cuando llegue el invierno y volverá la primavera con sus mariposas. Cantando canciones el cuento nos transportará a un final que todos esperamos ¿O quizá no? ¿Conseguiremos que la canción de las hormigas sea animada, o es una misión imposible? Nos parece que vamos a necesitar vuestra ayuda.

CIUDAD ABIERTA “GINA GINGER & CHARLIE CHIVES” STORY TIME BY KIDS&US

LOVE OF LESBIAN

TEATRO. SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN

TEATRO. SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN

De 11:00 a 23:00h

MERCADO HISTÓRICO

Vaguada de la Palma

13:00h

CONCIERTO. BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. CLÁSICOS DEL POP ROCK

Plaza Mayor

18:00h y 22:00h

MUSICAL. WEST SIDE STORY

CAEM

18:30h

CIUDAD ABIERTA. SAL-A-DANZAR

Plaza del Liceo

Los participantes ensayarán e interpretarán una serie de danzas adaptadas para cada uno de los grupos que se vayan formando. Entre ellas están incluidos unos “Paloteos” que son danzas tradicionales realizadas con palos.

18:00h

XIV FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. COSMIX. CÍA TEATRE MOBIL

Plaza de Anaya

18:30h

XIV FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. COLOEUR CAFÉ JAZZ QUARTET

Parque de la Alamedilla

19:00h

XIV FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. KOSELIG. CIA. CAPICÚA

Plaza de Anaya

20:00h

XIV FESTIVAL DE ARTES DE CALLE. MÓVIL. CIA. BAMBOLEA

Itinerante: Plaza de Concilio de Trento, c/ Palominos, c/ Compañía, Plaza Monterrey, c/ Compañía, Plaza de Anaya

22:00h

CONCIERTO. DJ NANO + ADRIAN FYRLA

Plaza Mayor