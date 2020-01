Ya es posible canjear los cupones de descuento de los ‘Guerreros de terracota’

Los lectores de LA GACETA ya pueden canjear los cupones de descuento de 1 euro para ver la exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, organizada por LA GACETA y Spacio Natura en la sala de San Eloy.

Desde el pasado lunes, día 20, y hasta el próximo jueves, 23 de enero, aparecerá publicado en la portada del periódico un cupón de 1 euro que se puede canjear con las entradas de adulto y niño, así como con los packs familiares. El descuento no es válido para las entradas de las visitas grupales, ni se puede aplicar en el precio especial para universitarios, ni tampoco se puede acumular al descuento para jubilados de los jueves por la tarde. Además, solo es posible presentar un cupón por persona.