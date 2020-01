Vuelven los cupones de descuento para los “Guerreros de Terracota”

Además, aún quedan algunas horas sueltas para poder disfrutar de la exposición en grupo con una visita guiada. Las reservas tienen que efectuarse en el teléfono 691 486 727.

“Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China” entra en la recta final. El 9 de febrero tocará fin, así que los salmantinos tienen ya solo dos semanas por delante para aprovechar esta oportunidad única y conocer de primera mano las figuras de los guerreros de terracota encontradas bajo tierra en el mausoleo del emperador Qin Shi Huang.