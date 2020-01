Un regalo cultural para los niños

Los Reyes Magos están ultimando los preparativos para llevar a cabo su recorrido por los hogares salmantinos. En la larga lista de regalos que han pedido los pequeños de la casa, Melchor, Gaspar y Baltasar tienen aún hueco para incluir propuestas culturales como visitas a museos o entradas a espectáculos. Entre esas sugerencias ocupa un lugar destacado la exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, la muestra que se puede recorrer en la sala de exposiciones de San Eloy gracias a LA GACETA y Spacio Natura.

La exhibición de los “Guerreros de terracota” es una oportunidad única de ver en Salamanca una exposición acerca del misterioso ejército de los soldados de Xian, más de 8.000 guerreros de arcilla que el emperador Qin Shi Huang mandó construir hacia el año 209 antes de Cristo para que le acompañaran en su viaje al otro mundo.

Los guerreros forman parte del gran mausoleo del primer emperador de la China unificada, un yacimiento único en el mundo en el que también se hallaron espadas y otros objetos de la vida cotidiana de esta cultura milenaria que hoy en día no deja de sorprendernos.

Sin duda, no hay mejor forma de terminar las entrañables vacaciones de Navidad que con una visita en familia a la muestra “Terracotta Warriors”, una aventura que permitirá a toda la familia disfrutar de un viaje en el tiempo y en el espacio para trasladarse al gran imperio chino en el 210 a.C. como lo han hecho ya los más de 400.000 visitantes que han disfrutado de la experiencia en la gira de la exposición por Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Vigo.

El día de Reyes la muestra permanecerá cerrada, aunque el miércoles, 7 de enero, se podrá visitar a lo largo de la tarde, de 16:00 a 21:00 horas.

Además, las familias cuentan con precios especiales. Existe la posibilidad de adquirir un pack familiar de 2 adultos y 2 niños por 24 euros o de 2 adultos y 3 niños por 27 euros. La entrada individual es de 6 euros para niños de 4 a 12 años y de 8 euros para adultos. Los universitarios tienen una tarifa especial de 6,50 euros y los jueves por la tarde, los mayores de 65 años tendrán también ese precio especial.

La organización de “Terracotta Warriors” ha sido posible gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Salamanca, de la Diputación de Salamanca y de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, así como a la colaboración de Unicaja Banco, Fundación Caja Duero, Feltrero División de Arte, CGB Informática, Funeraria La Dolorosa, Gadis y Nissan-Aferpa Cars.