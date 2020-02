Último fin se semana para visitar la exposición de los “Guerreros de Terracota”

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China” toca a su fin. Este fin de semana será el último en el que los ciudadanos podrán disfrutar en Salamanca de la muestra organizada por LA GACETA y Spacio Natura en la sala de exposiciones de San Eloy. Sábado y domingo la muestra se podrá recorrer en su amplio horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

La exposición de los “Guerreros de Terracota” es una oportunidad única de ver de cerca una reproducción de este gran hallazgo histórico datado en el año 210 antes de Cristo y oculto durante casi dos siglos que está considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1987. Más de 8.000 soldados componen el gran mausoleo del emperador enterrado cerca de Xian, cada uno de ellos con un rostro diferente, un reflejo del trabajo ingente que llevaron a cabo los artesanos chinos bajo las órdenes del emperador Qin Shi Huang.

