Después de dos meses abierta al público, la exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor” entra en su recta final. Quienes aún no han visto esta muestra única en España, o quienes deseen repetir y disfrutar de la experiencia de nuevo, tienen ya solo cuatro fines de semana por delante para acudir a la exposición que cerrará sus puertas en San Eloy el día 9 de febrero

Los viernes se podrá visitar en horario de tarde, de 16:00 a 21:00 horas. El sábado y el domingo el horario se extiende a mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Además, durante la semana la muestra también está abierta al público general de martes a viernes de 16:00 a 21:00 horas. Las mañanas de los días de diario están reservadas a las visitas de grupos escolares y otros colectivos.

La entrada individual es de 6 euros para niños de 4 a 12 años y de 8 para adultos. Los organizadores, LA GACETA y Spacio Natura, han fijado un pack familiar de 2 adultos y 2 niños por 24 euros, y un pack de 2 adultos y 3 niños por 27 euros. Los universitarios pueden acceder a la muestra con una entrada de precio especial, 6,50 euros. Además, las tardes de los jueves están especialmente dedicadas a los jubilados, de forma que este día pueden visitar la exposición por solo 6,50 euros. Las entradas se pueden comprar en la misma sala de exposiciones o a través de esta página web.

La muestra de los “Guerreros de terracota” está formada por un centenar de réplicas autorizadas por el Gobierno chino. Una oportunidad única de ver de cerca una recreación del gran hallazgo histórico descubierto en 1974 cerca de Xian, el mausoleo de Qin Shi Huang, que está considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 1987.

En el recorrido de “Terracotta Warriors” el público puede ver cara a cara algunos de los guerreros, figuras únicas a tamaño real que cuentan con diferentes peinados, barbas y armaduras. No existe ningún guerrero idéntico a otro entre los 8.000 encontrados en el yacimiento necrológico del primer emperador de la China unificada. Además, la muestra incluye un foso que recrea el existente en Xian, con los soldados colocados por jerarquías y respetando el orden de colocación en batalla que incluye un audiovisual con juego de luces. Además, al inicio de la exposición, los visitantes pueden disfrutar de un completo documental y en todo el recorrido encontrarán piezas de la dinastía Qin y Han.

La muestra cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, la Diputación y Salamanca Ciudad de Saberes y la colaboración de Unicaja Banco, Fundación Caja Duero, Feltrero División de Arte, CGB Informática, Funeraria La Dolorosa, Gadis y Nissan-Aferpa Cars.