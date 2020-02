Últimas horas disponibles para disfrutar de visitas guiadas en grupo a ‘Terracotta Warriors’

La muestra de los “Guerreros de Terracota” ha entrado en la recta final. Prorrogada una semana, el día 16 de febrero cerrará definitivamente sus puertas al público en San Eloy, pero los interesados en ver la exposición a través de una visita guiada en grupo aún tienen algunas horas disponibles para disfrutar de esta experiencia única. Las visitas para colectivos se pueden concertar en el teléfono 691 486 727.

Por otra parte, hasta el jueves, 6 de febrero, los lectores de LA GACETA pueden canjear el cupón publicado en la portada del periódico y visitar la exposición “Terracota Warriors. The army of the first emperor of China” por un euro menos. Los organizadores de la exposición, LA GACETA y Spacio Natura, responden así a la buena acogida que tuvo la promoción las semanas pasadas y animan a los interesados a aprovecharse de esta rebaja en el precio habitual de martes a jueves, de 16:00 a 21:00 horas. La entrada para niños es de 6 euros y de 8 para adultos. Además, existe la posibilidad de adquirir un pack familiar de 2 adultos y 2 niños por 24 euros o de 2 adultos y 3 niños por 27 euros. El descuento no se aplica en el precio para universitarios ni en la entrada especial para los jubilados los jueves.

“Terracotta Warriors” es una oportunidad única de viajar a Xian y descubrir el misterio de los 8.000 guerreros de terracota.