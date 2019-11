Forman frente a nosotros en silencio, guerreros de una era pasada hallados en tres fosos subterráneos en las inmediaciones de la necrópolis imperial. Desenterrados y restaurados, unos 8.000 soldados de arcilla ven la luz en el siglo XX”. Así arranca la historia de los “Soldados de terracota” que se recrea en la representación de la fosa 1 que se puede ver en la exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, una de las grandes atracciones de la muestra organizada por LA GACETA y Spacio Natura en la sala de San Eloy con el patrocinio del Ayuntamiento, la Diputación y Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Un plan cultural para el disfrute de toda la familia, pues la exhibición está pensada para que puedan recorrerla desde los niños, que podrán adentrarse en este viaje en el tiempo como si de una aventura de guerreros se tratara, como los padres, ya que la muestra ofrece un audiovisual inicial en el que se explica minuciosamente la historia de los “Guerreros de Xian” cuyas reproducciones configuran la exposición de San Eloy que termina con una recreación de una de las fosas en la que se encontraron los soldados de terracota, con un espectacular juego de luces y sonido que cautiva a niños y mayores.

El resultado: una exposición de primer nivel que permite al visitante conocer en detalle el misterio del ejército de terracota oculto en Xian, la llave para saber un poco más sobre el periodo del primer emperador de la China unificada, el despiadado Qin Shi Huang que siendo un niño mandó construir esta gran necrópolis descubierta en 1974 y considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987.

Desde su apertura al público el pasado 8 de noviembre, muchas han sido ya las familias, algunas llegadas desde otras provincias del país, que han tenido la oportunidad de recorrer los 9.000 kilómetros que separan Salamanca de Xian y trasladarse al gran imperio chino a través de la sala de San Eloy.

La muestra se puede visitar viernes y víspera de festivos de 16 a 21 horas y sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas. En Navidad habrá horarios especiales. Además, hay precios especiales para las familias, los colegios y los grupos especiales.

Unicaja Banco, Fundación Caja Duero, Feltrero División de Arte, CGB Informática, Funeraria La Dolorosa, Gadis y Nissan-Aferpa Cars colaboran en la organización de la exhibición única en España.