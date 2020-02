Los ‘Guerreros de Terracota’ se prorrogan hasta el 1 de marzo

Ante la gran demanda existente, la exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China” se amplía hasta el 1 de marzo. LA GACETA y Spacio Natura han tomado esta decisión como respuesta al interés de los ciudadanos y las numerosas llamadas recibidas de colectivos que quieren visitar la muestra por la que ya han pasado más de 22.000 personas. Hay que recordar que se había ampliado una semana, hasta el 16 de marzo, pero, visto el interés que aún existe, los organizadores han hecho el esfuerzo de posponer su cierre otras dos semanas.

Esta prórroga permite volver a ofrecer visitas guiadas para colegios y otros tipos de colectivos. Las reservas se pueden concertar en el teléfono 691 486 727.

También se beneficiará de la ampliación el público individual, ya que podrá continuar visitando la misteriosa muestra todas las tardes, de martes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas, y los fines de semana de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Las entradas se pueden comprar en la misma sala de exposiciones o a través de esta página web.

Visita en familia. “Terracotta Warriors” es una gran oportunidad de disfrutar en familia de una exposición, única en España, que recrea con numerosos detalles este gran hallazgo histórico con más de 2.000 años de historia, aunque no fue hasta 1974 cuando un grupo de campesinos, de forma accidental, sacó a la luz el misterio que escondía la tumba del emperador Qin Shi Huang, primero de la China unificada. En 1987 la Unesco declaró el mausoleo Patrimonio de la Humanidad.