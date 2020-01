Los ‘Guerreros de Terracota’ retoman las visitas de colegios

Con el fin de las vacaciones de Navidad, vuelve la actividad a los colegios y la exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China” retoma también las visitas concertadas de escolares.

Los centros educativos interesados pueden fijar su pase privado a través del teléfono 691 486 727. Los organizadores de la muestra, LA GACETA y Spacio Natura, reservan las mañanas de martes a viernes a las visitas de los grupos.

El recorrido por la exposición de los “Guerreros de Terracota” es toda una aventura para los niños. En marzo de 1974, el agricultor Yang Zhifa estaba cavando un pozo al noreste de Xian cuando sus palas golpearon una cabeza de terracota que confundieron con una imagen de Buda. Lo que los campesinos habían hallado resultó ser uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX: miles de guerreros de terracota de tamaño natural y hábilmente esculpidos en el siglo III antes de Cristo bajo el reinado de Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unida.

Hoy ese misterio sigue muy vivo y la exposición “Terracotta Warriors” es una oportunidad única de realizar este fantástico viaje en el tiempo para acercarse a esta cultura milenaria que, sin embargo, continúa ofreciendo sorpresas.

Los escolares que visiten la muestra podrán conocer de cerca esta historia de la mano de guías especializados. Además, todos los visitantes pueden disfrutar de un amplio audiovisual al inicio de la exposición que permite adentrarse en este misterioso mundo. L exhibición cuenta también con paneles informativos con los que el público puede empaparse de la cultura china. Y la muestra finaliza con la estremecedora visita a la recreación de la fosa 1. Un audiovisual con un juego de luces y voces hace sentir al espectador que está en el yacimiento de Xian.

Los “Guerreros de Terracota” continuarán en Salamanca hasta el día 9 de febrero. La exhibición ha sido posible gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Salamanca, de la Diputación de Salamanca y de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, así como a la colaboración de Unicaja Banco, Fundación Caja Duero, Feltrero División de Arte, CGB Informática, Funeraria La Dolorosa, Gadis y Nissan-Aferpa Cars.

Hoy, 7 de enero, se retoma el horario de apertura al público de 16:00 a 21:00 horas de martes a viernes. Sábados y domingos y festivos se puede visitar de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

Existe la posibilidad de adquirir un pack familiar de 2 adultos y 2 niños por 24 euros o de 2 adultos y 3 niños por 27 euros. La entrada individual es de 6 euros para niños de 4 a 12 años y de 8 euros para adultos. Los universitarios tienen una tarifa especial de 6,50 euros. Los jueves por la tarde los mayores de 65 años tienen también ese precio especial.