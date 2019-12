Los guerreros de Terracota no descansan durante la Navidad

Comienzan las vacaciones de Navidad. Numerosos ciudadanos aprovechan estos días para disfrutar de la familia y hacer planes con los más pequeños de la casa. “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China” no se va de vacaciones, sino que mantiene un amplio horario durante estas fechas para facilitar las visitas del público interesado.

Tras el parón en el día de Navidad, el jueves 26 se retoma la apertura al público de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Un amplio horario que se mantendrá los días 27, 28 y 29 de diciembre.