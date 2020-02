La exposición “Terracotta Warriors” entra en la recta final

Con más de 20.000 visitantes en tres meses, muchos de ellos grupos de niños, la exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China” entra en la recta final. Esta semana será la última para poder visitar la muestra organizada por LA GACETA y Spacio Natura en la sala de San Eloy, una oportunidad única de adentrarse en la milenaria cultura china y en el misterio que envuelve al emperador Qin Shi Huang y el gran ejercito de 8.000 soldados que mandó construir en el año 210 antes de Cristo para que le acompañaran en su viaje al más allá.

Quienes aún no han recorrido la muestra tienen ocasión de hacerlo desde mañana y hasta el domingo. De martes a viernes, la exposición de los “Guerreros de Terracota” estará abierta para el público general de 16:00 a 21:00 horas. Los fines de semana el horario de visitas es de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Además, desde hoy y hasta el jueves en la portada del periódico aparecerá publicado un cupón de 1 euro de descuento para utilizar hasta el jueves.

Mayores y pequeños pueden disfrutar juntos de la exposición. Lo que más ha llamado la atención de los niños que ya han visitado la muestra son los caballos, los adornos de los soldados y objetos como las espadas o puntas de flecha, por su parte, los padres reconocen que les sorprende la exactitud de las réplicas y destacan la completa explicación de toda la muestra.

Hay que recordar que la exhibición permite ver de cerca una reproducción de este gran hallazgo histórico que fue descubierto accidentalmente en 1974 por un grupo de campesinos durante unas obras para un abastecimiento de agua cerca de Xian. Tal era el valor del mausoleo del primer emperador de la China unificada que pocos años después, en 1987, la Unesco declaró el yacimiento Patrimonio de la Humanidad.

Son muchas las historias que giran en torno a las más de 8.000 esculturas encontradas bajo tierra. Una de las mayores curiosidades es que son todas diferentes entre sí, es decir, que cada guerrero cuenta con distinto peinado, gesto y forma de la barba. En la exposición se puede ver una representación de los distintos tipos de soldado y el público puede disfrutar de ellos cara a cara.

La muestra, que destaca por su gran calidad, arranca con un amplio documental acerca de las esculturas y su proceso de fabricación, al parecer, por diversos escultores chinos. A continuación, el público puede ver de cerca los guerreros, pero también sus utensilios. Pero, sin duda, lo que más llama la atención son los guerreros solos o con sus caballos y carruajes. Y la guinda del pastel es la representación de la fosa 1, que cuenta con varias esculturas, pero también un juego de luces que acompañan a la narración que sirve de colofón a la muestra.

El Ayuntamiento, la Diputación y Salamanca Ciudad de Saberes patrocinan la exhibición en la que colaboran Unicaja Banco, Fundación Caja Duero, Feltrero División de Arte, CGB Informática, Funeraria La Dolorosa, Gadis y Nissan-Aferpa Cars.