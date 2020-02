Los amantes del patrimonio cultural están de enhorabuena, la exposición de los “Guerreros de Terracota” se prorroga una semana, hasta el 16 de febrero.

Ante el éxito cosechado por la muestra en sus casi tres meses de apertura al público, LA GACETA y Spacio Natura, organizadores de la exhibición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, han decidido prolongarla siete días, de forma que las numerosas personas que han mostrado interés por la exposición disponen de quince días para disfrutar de esta oportunidad única de acercarse al ejército de terracota del emperador Qin Shi Huang (210 a.C.), primer emperador de la China unificada, y trasladarse en el tiempo y el espacio para conocer el impresionante grupo escultórico oculto más de dos siglos.

Más de 8.000 figuras componen el gran mausoleo del emperador enterrado cerca de Xian que fue descubierto de forma causal hace menos de cincuenta años por un grupo de campesinos. Tal es su valor que desde 1987 está considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

A través de la exposición de los “Soldados de Xian”, 17.500 personas han disfrutado desde el 8 de noviembre de este enigmático paseo por la sala de San Eloy de Salamanca. Muchos de ellos son niños que, bien en visitas en grupo con los colegios o acompañados de sus padres, han vivido de cerca la aventura de los misteriosos guerreros, todos diferentes entre sí.

Las personas interesadas pueden visitar la exhibición de martes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas. Los fines de semana la exposición cuenta con un amplio horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. El precio de las entradas es de 6 euros para niños de 4 a 12 años (entre 0 y 3 años no pagan) y adultos, 8 euros. Además, ante la afluencia de familias, la muestra dispone de un pack familiar para dos adultos y dos niños por 24 euros y para dos adultos y tres niños por 27 euros. Los universitarios tienen un precio especial de 6,50 euro y los mayores pueden disfrutar de una entrada de 6,50 euros la tarde de los jueves.

El Ayuntamiento, la Diputación y Salamanca Ciudad de Saberes patrocinan la muestra que cuenta con la colaboración de Unicaja Banco, Fundación Caja Duero, Feltrero División de Arte, CGB Informática, Funeraria La Dolorosa, Gadis y Nissan-Aferpa Cars.