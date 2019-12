Fin de semana con los ‘Guerreros de Xian’

Más de 8.000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real fueron enterradas junto al autoproclamado primer emperador de la China unificada, Qin Shi Huang, hacia el año 209 antes de Cristo en la zona cercana a Xian. 2.000 años después de su construcción un grupo de campesinos descubrió las esculturas de forma accidental. Corría el año 1974. Tal fue la importancia de este hallazgo, el gran mausoleo del emperador Qin, que solo trece años después fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

“Terracotta Warrior. The army of the first emperor of China” , exposición organizada en la sala de San Eloy por LA GACETA y Spacio Natura, permite a salmantinos y turistas acercarse a esta muestra única.

Este fin de semana, muchos han sido los que han aprovechado para empaparse del arte milenario chino y viajar en el tiempo a un mundo desconocido.

Las réplicas expuestas en la muestra de los “Guerreros de terracota” recogen a la perfección los detalles de cada una de las figuras, sus ropas, peinados y barbas que reflejan, asimismo, su diferente categoría en el ejército.

La muestra se completa con dos audiovisuales que explican con detalle el gran valor de los soldados enterrados en el valle de Xian, así como numerosos paneles explicativos y otros objetos como espadas, puntas de lanzas y flechas y una muestra de los objetos cotidianos de la Dinastía Qin, como espejos y joyas en jade.

La exposición se puede visitar gracias al patrocinio del Ayuntamiento, la Diputación y Salamanca Ciudad de Saberes y a la colaboración de Unicaja Banco, Fundación Caja Duero, Feltrero División de Arte, CGB Informática, Funeraria La Dolorosa, Gadis y Nissan-Aferpa Cars. Hoy abrirá de 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas.