El tiempo con los ‘Guerreros de Terracota’ se agota

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China” llega a su fin. La próxima semana es la última para poder ver la exhibición que ha acercado a Salamanca la milenaria cultura china y el misterio que rodea al emperador Qin Shi Huang y su grandioso ejército de terracota.

Desde que el pasado mes de noviembre arrancara en San Eloy y Garcigrande la exposición organizada por LA GACETA y Spacio Natura, ya han disfrutado de la muestra más de 23.000 personas, entre ellas muchos niños a través de las visitas en grupo de los colegios y también en compañía de sus familias. Hoy la exhibición se puede ver de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. A lo largo de la próxima semana el horario de visita será de 16:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, mientras que el sábado y el domingo volverá al horario de mañana y tarde. Además, aún quedan algunos huecos sueltos para las visitas guiadas en grupo. Los interesados pueden concertar su cita en el teléfono 691 486 727.

Oculto durante más de 2.000 años, el ejército de 8.000 soldados de terracota refleja la grandiosidad del imperio chino, cada uno de los soldados cuenta con un rostro diferente, un ingente y laborioso trabajo a cargo de los artesanos de la época. Espadas, puntas de flecha y otros objetos de la vida cotidiana completan esta exposición que hace las delicias de mayores y pequeños.

En San Eloy el público puede ver de cerca una reproducción de las esculturas autorizada por el Gobierno chino. Además, como colofón, la exposición termina con una representación de la fosa 1 de la excavación de Xian, donde se encontraron la mayor parte de las figuras.