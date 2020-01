Descuentos para ver a los ‘Guerreros de Terracota’ en los últimos días de la exposición

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China” llega a la recta final. LA GACETA, entidad organizadora de la muestra con Spacio Natura, quiere animar a sus lectores a disfrutar de la exposición antes de que finalice. Esta semana, desde el lunes, 20 de enero, al jueves, 23 de enero, en la portada del periódico aparecerá un cupón de descuento de 1 euro que los lectores podrán recortar y descontar del precio final de la entrada a la muestra de los “Guerreros de Terracota” de martes a jueves, de 16:00 a 21:00 horas, en San Eloy.

El descuento se aplicará a las entradas de niño, de adulto y a los packs de dos entradas de adulto y dos de niño , así como al pack de dos entradas de adulto y tres de niño. La rebaja no es válida en la entrada reducida de los universitarios, ni en las visitas en grupo, ni tampoco en el descuento ya establecido para los jubilados para la tarde del jueves. Además, no se pueden acumular cupones.