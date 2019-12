Arranca el puente festivo, cuatro días para disfrutar en familia o con amigos de Salamanca y de sus múltiples atractivos entre los que destaca la exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, que se puede visitar en la sala de exposiciones de San Eloy.

Con el fin de facilitar la visita a la muestra, los organizadores, LA GACETA y Spacio Natura, amplía el horario de la exhibición durante estos cuatro días, de forma que las personas interesadas podrán adentrarse en el misterio de los “Guerreros de Xian” en horario de mañana y tarde. Tanto hoy, día 6 de diciembre, como mañana, el domingo y el lunes, la muestra permanecerá abierta de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, ocho horas para “transportarse” al imperio chino y tener al alcance de la mano el ejército de 8.000 soldados de terracota que el emperador Qin Shi Huang mandó enterrar en el gran mausoleo en el que él está enterrado, el autoproclamado primer emperador de la China unificada.

Una gran obra como puso de manifiesto en 1987 la Unesco al declarar Patrimonio de la Humanidad el yacimiento necrológico encontrado accidentalmente solo unos años antes, en 1974, por un grupo de campesinos cuando realizaban unas obras para un abastecimiento de agua cerca de Xian.

En “Terracotta Warriors” el público puede acercarse a ese monumental mausoleo. Ver de cerca los soldados, descubrir las diferencias entre los generales, los arqueros y los soldados de infantería; apreciar los detalles de cada peinado, barba o abrigo de los miembros del ejército, sorprenderse con el tamaño de los caballos de arcilla enterrados también en la tumba del emperador; descubrir las armas de la época (años 210-209 antes de Cristo) y cómo las propiedades de la arcilla que las recubre ha contribuido a que sigan estando afiladas como el primer día; y conocer el amplio estudio realizado por los expertos chinos.

Sin duda, este puente festivo es una oportunidad única para ver de cerca una reproducción autorizada por el Gobierno chino del gran hallazgo histórico.

Herramientas, armas y joyas completan la muestra que tiene como colofón una recreación de uno de los tres fosos en los que se encontraron los soldados de terracota. Un audiovisual con un atractivo juego de luces culmina la actividad enfocada especialmente al público familiar, con letreros y paneles informativos que permiten profundizar en la milenaria cultura china y descubrir, por ejemplo, que cada uno de los 8.000 guerreros son diferentes.

Todo un éxito, como demuestran los 400.000 visitantes que ya ha disfrutado de la muestra durante su paso por Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Vigo. En Salamanca, la exhibición cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, la Diputación y Salamanca Ciudad de Saberes y la colaboración de Unicaja Banco, Fundación Caja Duero, Feltrero División de Arte, CGB Informática, Funeraria La Dolorosa, Gadis y Nissan-Aferpa Cars.