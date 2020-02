Cupones de descuento para ver a los ’Terracotta Warriors’

LA GACETA publica de nuevo cupones de un euro de descuento, para canjear de martes a jueves y visitar la exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China”, que el 1 de marzo se clausurará en la sala de San Eloy.

Organizada por LA GACETA y Spacio Natura, la muestra acerca a los espectadores —más de 23.000 personas han visitado ya la exposición— la milenaria cultura china y el misterio que rodea al emperador Qin Shi Huang y su grandioso ejército de terracota.

Oculto durante más de 2.000 años, el ejército de 8.000 soldados de terracota refleja la grandiosidad del imperio chino, cada uno de los soldados cuenta con un rostro diferente, un ingente y laborioso trabajo a cargo de los artesanos de la época. Espadas, puntas de flecha y otros objetos de la vida cotidiana completan esta exposición que hace las delicias de mayores y pequeños.