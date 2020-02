Aprovecha el descuento para visitar a los guerreros del mausoleo del emperador Qin Shi Huang

La exposición “Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China” ha retomado las visitas en grupo. La prórroga de la muestra hasta el día 1 de marzo ha permitido concertar de nuevo recorridos guiados de martes a jueves por la mañana. Los interesados pueden concertar su cita en el teléfono 691 486 727.

La pasada semana disfrutaron de un recorrido guiado por los “Guerreros de Terracota” quince madres y dieciocho niños de la asociación Ave María. Gracias a la exhibición organizada por LA GACETA y Spacio Natura, pudieron conocer de cerca el misterio que envuelve a los más de 8.000 guerreros de terracota encontrados en el mausoleo del emperador Qin Shi Huang, primero de la China unificada.

Por otra parte, con el fin de seguir facilitando las visitas, LA GACETA vuelve a publicar un cupón de descuento de 1 euro que los lectores pondrán canjear desde hoy y hasta el jueves para recorrer la muestra entre las 16:00 y las 21:00 horas. Estos cupones no son acumulables y no son válidos para la entrada con carné universitario, ni para el precio especial de jubilados de los jueves por la tarde.