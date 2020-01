Las mujeres han elegido a su coche favorito: el Volvo XC40, que ha sido galardonado con el máximo reconocimiento del Women´s World Car Of The Year 2018, el único premio del mundo del motor votado íntegramente por mujeres periodistas especialistas en el sector del automóvil. Un reconocimiento basado en la seguridad, la relación calidad/precio, el diseño, la facilidad de conducción, las prestaciones y la huella medioambiental, que viene a sumarse a otros previos como Coche del año de Europa 2018.

Automóviles Bazago, concesionario Volvo en el polígono Los Villares y colaborador del evento eWoman Salamanca, destaca las prestaciones del nuevo XC40, referente en su categoría ya que incorpora la función de movilidad compartida, gracias a la tecnología de llave digital de Volvo y su plataforma de servicios conectados Volvo On Call. Los propietarios del XC40 pueden compartir su vehículo con la familia y los amigos sin tener que entregarles una llave física.

Otra primicia es el nuevo servicio de suscripción que Volvo Cars presentó para el XC40, que ofrece acceso al vehículo mediante una tarifa plana mensual como alternativa al modelo de propiedad. Gracias a Care by Volvo tener un vehículo será tan fácil, claro y sencillo como tener un teléfono. Pero además, la nueva experiencia de utilización de un Volvo a través del nuevo programa de suscripción, no sólo mejora el tiempo dedicado al mantenimiento del vehículo, porque es Care by Volvo el que se encarga de todo, sino que añade nuevos servicios que mejoran las necesidades de movilidad de nuestros clientes “Cuidamos de ti, hasta cuando no conduces”.

Entre las prestaciones de seguridad y asistencia al conductor incluidas en el XC40 se encuentran el sistema Pilot Assist de Volvo Cars, City Safety, la atenuación de salidas de la calzada, la alerta de cruce con freno automático y la cámara de 360°, que ayuda a maniobrar su vehículo en plazas de aparcamiento difíciles.

Volvo XC40 totalmente eléctrico. Volvo Cars dispone también del modelo XC40 Eléctrico, el primer vehículo totalmente eléctrico y primero del concepto Recharge, con un sistema de infoentretenimiento absolutamente nuevo basado en el sistema operativo Android de Google. El XC40 Eléctrico tiene todo lo que los clientes esperan de un Volvo, más un motor totalmente eléctrico, de tecnología avanzada y tracción integral, que ofrece una autonomía de más de 400 km (WLTP) con una sola carga y una potencia de 408 CV. La batería se carga al 80% de su capacidad en 40 minutos con un sistema de carga rápida.