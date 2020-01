–¿En qué consiste su actual cargo como subdirectora comercial de Oficina Store en Salamanca?

–Formamos un equipo potente, compuesto por 10 personas, 8 de las cuales somos mujeres. Mi labor como responsable, después del director, es la de liderar, motivar, gestionar comercialmente con orientación a resultados a todos ellos. Yo, como una más, comparto con ellos, no solo los retos diarios, sino una relación personal que va más allá de lo profesional en muchas ocasiones, por todo el tiempo que pasamos juntos. El trabajo en equipo y una buena sintonía entre todos nosotros son claves para conseguir los objetivos.

–¿Cómo fueron sus inicios como responsable comercial en la oficina de Villamayor en Salamanca?

–Mi incorporación a CaixaBank fue en la etapa en la que residía en Madrid en 2003, como empleada. En 2007 por motivos personales, solicito el traslado a Salamanca y solo unos meses después de incorporarme a la plantilla me proponen ser subdirectora de la oficina de Villamayor y acepto. Cuando queda vacante el puesto de dirección de la misma, 2 años más tarde, muestro mi predisposición, desde el primer momento, a ocupar el puesto como directora. Tener esa oportunidad fue clave para muchas cosas que vinieron después, como coordinar la Obra Social “a Caixa” en la provincia y poder dar el salto a la subdirección de la primera oficina Store de CaixaBank en Salamanca. Estaré siempre agradecida a la localidad de Villamayor por la acogida de sus habitantes, por la relación con los clientes y su fidelidad, he aprendido muchísimo durante los 10 años que he sido directora de esa oficina.

–¿Le resultó difícil adaptarse a un sector tan masculinizado como es el de la banca?

–En absoluto, trabajo desde muy joven, y he formado parte de equipos compuestos solo por mujeres, en algunos casos, y en otros solo por hombres. Reconozco tener una excelente relación con mis compañeros de trabajo y nunca he sentido que me trataran de forma diferente. Trabajar en CaixaBank lo ha facilitado mucho porque se trata de una entidad financiera muy comprometida socialmente. En el marco de esta responsabilidad social, CaixaBank fomenta la diversidad y la igualdad de oportunidades.

–¿Cree que por el hecho de ser mujer ha tenido que demostrar más que el resto de sus compañeros varones?

–Creo que por ser mujer me he exigido más a mí misma. Es curioso que las expectativas de perfección sean más altas para nosotras. Nuestro nivel de autoexigencia es altísimo. Me gustan los retos y me he marcado muchas metas a lo largo de mi vida porque he creído que podía hacerlo. Tenemos habilidades que nos permitirían destacar sin más y trabajamos el doble para demostrar que lo que conseguimos es fruto del esfuerzo.

–¿Cuáles son los mayores frenos con los que se ha encontrado en su trayectoria profesional?

–Las mujeres debemos trabajar nuestras propias limitaciones. Muchas mujeres renuncian a la maternidad porque no creen que puedan llegar a todo. En mi caso, durante unos años pensé en retrasar la maternidad porque creía que eso podía afectar a mi desarrollo profesional.

–¿Cómo ha sido compaginar vida laboral y familiar?

–Todo es posible con organización. Pero no puedo decir que haya sido fácil. En mi caso el apoyo familiar ha sido y es fundamental para mi desarrollo profesional. Las mujeres en ocasiones, soportamos esfuerzos y tensiones para conciliar que producen mucho desgaste. La corresponsabilidad es cosa de todos y el tema de la conciliación no se plantea en las conversaciones con hombres. Mi familia es lo primero pero también me gusta mi trabajo, fuera de él, trato de disfrutar de la vida al máximo.

–¿Qué opina que habría que hacer a nivel de las propias empresas y a nivel de los legisladores para revertir la situación?

–A nivel de las empresas, integrar la diversidad en la estrategia de las compañías e implicar a todos los niveles de la organización. Además la implicación y compromiso de la alta dirección de las empresas es clave, que crean en ello tanto hombres como mujeres y que aquellas empresas que tienen planes de diversidad, apliquen las medidas desde el compromiso real. El marco regulatorio es una palanca muy importante para impulsar la igualdad de género en las empresas. Se debe velar porque que se cumplan los planes de igualdad en las empresas.

–¿Qué programas o iniciativas tiene CaixaBank para hacer real la política de igualdad entre hombres y mujeres?

–CaixaBank trabaja para fomentar la diversidad en diferentes ámbitos y cuenta con el programa Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de CaixaBank basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades. Incluye medidas internas para fomentar la flexibilidad y la conciliación, la formación o los planes de mentoring femenino, mediante los cuales directivas de la entidad asesoran a otras profesionales en el desarrollo de su carrera profesional. En el ámbito externo, el compromiso de CaixaBank con la diversidad incluye la promoción del debate y la conversación pública en torno a la diversidad, la organización de diferentes premios y reconocimientos al liderazgo empresarial o líneas de acción vinculadas al deporte, entre las que destaca el patrocinio de CaixaBank a la selección femenina de fútbol y de baloncesto.

–¿Qué le diría a aquellas mujeres que se esfuerzan cada día por alcanzar el éxito laboral?

–Que no duden, que es posible. Las oportunidades no llegan solas, hay que trabajar. El talento unido a la perseverancia y la confianza en nosotras mismas es clave para llegar al éxito.

–¿Por qué ha aceptado ser una de las ponentes de eWoman Salamanca 2020? ¿Qué empujón necesitan aquellas mujeres que quieren emprender?

–Agradezco mucho que hayan confiado en mí y me consideren un referente dentro de mi entorno profesional. Siempre he defendido la igualdad entre hombres y mujeres y me ha preocupado mucho que las mujeres tuviéramos las mismas oportunidades. Poder compartir mis experiencias con otras mujeres en un evento como e-Woman es una oportunidad que no podía dejar pasar.